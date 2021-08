Green Pass per dipendenti e liberi professionisti

Verifica Green Pass: obblighi per clienti e gestori, facsimile di delega 11 Agosto 2021 Per il momento non è previsto alcun obbligo di Green Pass per il personale dei locali e degli esercizi che dal 6 agosto scorso richiedono il green pass ai clienti. L’associazione culturale a cui lei fa riferimento deve chiedere la Certificazione Verde agli avventori, in base al dl 105/2021, ma non ai lavoratori e di conseguenza nemmeno ai collaboratori a partita IVA, consulenti o altre figure professionali di cui si avvale.

Green Pass obbligatorio a mensa in azienda e a scuola 12 Agosto 2021 L’ipotesi di introdurre limitazioni anche per i lavoratori era stata presa in considerazione, ma alla fine la misura non è stata presa. Su questo punto, è iniziato un dibattito con le parti sociali, per arrivare a un accordo che tenga conto di tutte le istanze che provengono dal mondo del lavoro.

Se e quando l’obbligo di Green Pass in azienda verrà introdotto, saranno con ogni probabilità previste anche le regole specifiche per tutte le singole fattispecie da lei individuate.