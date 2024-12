Concorso INPS per 781 specialisti sociali e psicologi

Concorso pubblico per assunzione di 781 specialisti in aree psicologiche e sociali presso sedi INPS di tutta Italia: scadenza domande 22 gennaio 2025.

L’INPS ha pubblicato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di 781 specialisti nelle aree psicologiche e sociali. I posti offerti sono da inquadrare nell’Area Funzionari, nella famiglia professionale Funzionari sanitari, e si rivolgono a professionisti con competenze specifiche in ambito psicologico e sociale.

Si tratta di un’opportunità di lavoro stabile, inquadrata a tempo indeterminato, che prevede selezioni basate su titoli ed esami. I requisiti di ammissione e la procedura concorsuale sono indicati nel bando ufficiale.

Requisiti di accesso al nuovo bando di concorso INPS

Gli interessati al bando di concorso INPS per specialisti in aree psicologiche e sociali devono soddisfare determinati criteri, che vanno da qualifiche professionali specifiche a esperienze lavorative precedenti, come stabilito dalla normativa vigente.

Cittadinanza e diritti civili: È richiesta la cittadinanza italiana o il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001. Inoltre, il candidato deve essere maggiorenne e godere dei diritti civili e politici (per i non cittadini italiani, il godimento deve essere riferito al Paese di cittadinanza).

Idoneità fisica: Il candidato deve essere idoneo fisicamente a svolgere le funzioni relative al concorso.

Precedenti disciplinari: Non devono esserci stati procedimenti di destituzione o licenziamento per insufficiente rendimento o motivi disciplinari presso una pubblica amministrazione, né condanne penali che impediscano l'assunzione.

Requisiti professionali e di studio: Laurea triennale (L) in Scienze del Servizio Sociale (L-39) o Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24), oppure diploma di laurea pre-1999 in Servizio Sociale o Psicologia, o titolo equivalente (per i titoli esteri, è necessario che siano riconosciuti equivalenti a quelli italiani).

Iscrizione agli albi professionali: Il candidato deve essere iscritto all'Albo professionale degli Assistenti Sociali o degli Psicologi, oppure essere in possesso del titolo per l'iscrizione. L'iscrizione all'Albo in uno degli Stati membri dell'UE è accettata, purché l'iscrizione in Italia avvenga prima dell'assunzione.

Conoscenza della lingua italiana: Per i cittadini stranieri, è richiesta una conoscenza adeguata della lingua italiana, che sarà valutata durante il colloquio.

Validità dei requisiti: I requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza per la presentazione delle domande che al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro. L'INPS si riserva il diritto di escludere i candidati che non soddisfano i requisiti in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare al concorso, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica. I candidati interessati dovranno compilare il format disponibile sul Portale del Reclutamento "inPA" raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. La scadenza per l'invio delle domande è fissata al 22 gennaio 2025. È importante seguire attentamente le istruzioni contenute nel bando, per evitare errori che possano compromettere l'ammissione al concorso. La compilazione e l'invio on line della domanda devono infatti essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando sul Portale "InPA" e sul sito istituzionale dell'INPS.

Posti a corcorso per ogni sede INPS

I posti da ricoprire sono individuati presso le seguenti Sedi Direzione Regionale/

di Coordinamento Metropolitano Posti ABRUZZO 17 BASILICATA 9 CALABRIA 37 CAMPANIA 48 EMILIA ROMAGNA 57 FRIULI VENEZIA GIULIA 13 LAZIO 23 LIGURIA 20 LOMBARDIA 74 MARCHE 19 MOLISE 4 PIEMONTE 51 PUGLIA 65 SARDEGNA 20 SICILIA 71 TOSCANA 40 UMBRIA 15 VENETO 51 MILANO 35 NAPOLI 46 ROMA 63 COORDINAMENTO GENERALE MEDICO LEGALE 3 TOTALI 781