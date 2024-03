Prestazioni INPS: Dichiarazione ICRIC e ICLAV entro giugno

Chi entra oggi nel mondo del lavoro andrà in pensione a 71 anni con un assegno destinato a ridursi rispetto a oggi: le stime in base ai numeri OCSE.

Età e requisiti per andare in pensione nel 2024

Guida completa ai requisiti e alle decorrenze per andare in pensione nel 2024 in base alle formule di riforma pensioni entrate in vigore nel 2024.