Riforma Pensioni 2024, l’uscita anticipata è un miraggio

APE Sociale: appena 9mila domande attese nel 2024

APE Sociale 2024: cambiano i requisiti per la pensione 31 Ottobre 2023 Secondo la Relazione tecnica di accompagnamento alla Manovra, riguardo all’APE Sociale i beneficiari 2023 erano circa 16.600 mentre per il 2024 la platea si riduce in realtà a 12.500 persone. Tuttavia, in base alle analisi fornite nel corso di un question time al Senato dello scorso novembre, nonostante le stime di Governo parlino di 14.700 soggetti, in realtà 2.200 sono da escludersi perchè si tratta di lavoratrici alle quali è teoricamente destinata Opzione Donna.

Inoltre, con l’innalzamento del requisito anagrafico (portato a 63 anni e 5 mesi), dall’APE Sociale vengono esclusi tutti i soggetti nati dopo il 1° agosto 1951 (circa 5mila soggetti) con la conseguenza che le domande stimate, in base al trend registrato dal suo primo anno di applicazione ad oggi, si riducono a circa 9mila.

Il tutto, considerando anche l’elenco di addetti a mansioni gravose escluso dal 2024:

Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate

Tecnici della salute

Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Operatori della cura estetica

Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

Artigiani, operai specializzati, agricoltori

Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali

Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero di rifiuti e per il trattamento e distribuzione delle acque

Conduttori di mulini e impastatrici

Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

Operai semi-qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

Portantini e professioni assimilate

Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Opzione Donna: uno specchietto per le allodole

Per quanto riguarda Opzione Donna, l’ulteriore inasprimento del requisito anagrafico (elevato da 60 a 61 anni, salvo alcune eccezioni e “sconti”) rende la misura sempre meno accessibile, con la possibilità di uscita limitata a poche centinaia di lavoratrici.

Quota 103: oltre al danno anche la beffa

La Quota 103 è la formula “di punta” identificata dal Governo per convogliare le aspirazioni di uscita anticipata. Eppure lo strumento è così poco conveniente che perfino il bonus Maroni (l’incentivo alternativo per chi resta a lavoro) appare più profittevole: bacino potenziale pari a 6.500 lavoratori.

Riforma Pensioni: Quota 103 con penalizzazioni 31 Ottobre 2023 Nel 2024, l’assegno di pensione per chi sceglie la Quota 103 subisce un ulteriore abbattimento fino all’età del trattamento di vecchiaia (ad oggi 67 anni), pari a 4 volte il minimo. Inoltre, il ricalcolo dell’importo pensionistico con il sistema contributivo rende ancora meno allettante il ricorso a questa formula di flessibilità in uscita.

Il Governo stima circa 17mila uscite nel corso dell’anno, ma è assai probabile che la percentuale di adesione (fino allo scorso anno pari al 30% dei potenziali beneficiari), riduce drasticamente questo numero, da cui peraltro restano fuori anche le donne che hanno già raggiunto i medesimi requisiti dell’Opzione Donna 2021.

Morale della favola, i pensionamenti 2024 con Quota 103 potrebbero essere appena 5mila.

Pensioni anticipate: la scure su quelle statali

Pensione anticipata, le regole dopo il 2024 30 Ottobre 2023 Un altro duro colpo alle pensioni anticipate è inflitto dal taglio delle quote retributive degli assegni destinati agli statali che rientrano nelle gestioni con aggiornamento delle aliquote di rendimento per i contributi ante 1996 per anzianità inferiori a 15 anni: Enti locali (CPDEL), Cassa sanitari (CPS), Cassa insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), ufficiali giudiziari (CPUG).

Dal taglio, dopo i correttivi dell’ultima ora alla Legge di Bilancio, si salvano soltanto le pensioni di vecchiaia, le cessazioni per raggiunti limiti di età e i collocamenti a riposto. Chi avrebbe voluto scegliere la pensione anticipata, difficilmente lo farà dal 2024 in poi, tenuto conto anche delle proibitive finestre mobili di uscita.

E la scappatoia per i medici (sono 18.000 quelli tra i 62 e i 66 anni che potrebbero aver raggiunto i requisiti per la pensione anticipata) sembra piuttosto pensata per incentivare i sanitari a restare al lavoro per altri tre anni così da non subire penalizzazioni.

In definitiva, una riforma pensioni che senza dubbio lascia meno povere le casse dello Stato e rende più sostenibile la previdenza, ma di cui i lavoratori avrebbero fatto sicuramente a meno. Soprattutto dopo le tante promesse elettorali.