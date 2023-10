AgID recluta collaboratori esperti in digitale

L’AgID seleziona 27 esperti per la gestione dei servizi digitali: figure ricercate, requisiti e indicazioni per candidarsi.

Come soggetto attuatore di una delle misure comprese nel progetto europeo “Citizen Inclusion – miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali”, finanziato con i fondi del PNRR, l’AgID seleziona una rosa di esperti da impiegare con contratto libero professionale fino al 30 giugno 2025.

L’Agenzia per l’Italia Digitale, in particolare, recluta 27 professionisti esperti in varie discipline e in possesso di laurea (diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale), che abbiano maturato un’esperienza lavorativa documentabile anche non continuativa nel profilo relativo alla candidatura:

2 “Data Scientist”, con esperienza senior;

2 “Human Factors Expert”, con esperienza senior;

3 “IT Developer”, con esperienza super senior;

6 “PA Management Specialist”, con esperienza senior;

1 “Project Manager”, con esperienza senior;

4 “Technical Manager”, con esperienza senior;

3 “Communication Specialist”, con esperienza senior;

3 “UI Designer”, con esperienza senior;

3 “Web Accessibility Expert”, con esperienza senior.

I professionisti che intendono partecipare alla selezione possono inviare le candidature attraverso il portale InPA entro il 21 ottobre.