Social Card Dedicata a te: a chi spetta il bonus con carta acquisti 2023

I requisiti della Social Card Meloni lasciano fuori milioni di poveri: non solo i fuoriusciti dal Reddito di Cittadinanza ma anche i titolari di sussidi.

La social card Dedicata a te, che si attiva a fine luglio 2023, non è una carta acquisti destinata ai poveri né per single o famiglie monoparentali, e soprattutto non è compatibile con sussidi di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL), cassa integrazione (CIG & Co.) e con il Reddito di Cittadinanza.

Il confronto con i requisiti dell’Assegno d’Inclusione (il sussidio che sostituisce il Reddito di Cittadinanza) sono evidenti le discrepanze: a partire dal reddito ISEE fino a 15mila euro (quasi il doppio dell’RdC) e la penalizzazione per i piccoli nuclei familiari.

Chi sono gli esclusi dalla social card Meloni

La social card Meloni arriverà in automatico a 1,3 milioni di famiglie (con liste dei beneficiari scelte da INPS e Comuni in base ai criteri di priorità stabiliti dalla norma istitutiva), in consegna da lunedì 17 luglio alle Poste, andrà attivata entro il 15 settembre e spesa tutta entro fine 2023.

In base ai requisiti ISEE della social card 2023, i potenziali beneficiari sarebbero circa 5,6 milioni di famiglie ma il criterio di reddito degli iscritti in Anagrafe (differenza tra quello locale e quello nazionale) e quello di numero dei componenti del nucleo familiare e presenza di minori (in particolare under 14) sfrondano drasticamente le graduatorie finali.

L’ultima beffa: la social card è una tantum, essendo finanziata con appena mezzo miliardo in Legge di Bilancio. “Cotta e mangiata”, la card da 382 euro in tutto dovrebbe coprire i bisogni alimentari di una famiglia per quasi sei mesi, una sorta di chimera come lo era stato il bonus 200 euro, che almeno aveva obiettivi più realistici e meno altisonanti della “carta risparmio per l’acquisto solidale”.

I sussidi con cui è incompatibile la social card Dedicata a te

In base alla norma (decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2023, recante “Criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’art. 1, commi 450 e 451 della legge 29 dicembre 2022 n. 197), sono espressamente incompatibili tutti gli altri sostegno al reddito familiare attualmente in vigore.

In particolare, il nuovo contributo governativo è escluso

per i nuclei familiari che, alla data di entrata in vigore del DM 18 aprile 2023 (ossia al 12 maggio 2023), erano titolari di Reddito di cittadinanza e Reddito di inclusione (o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà);

per i nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: NASPI o DIS-COLL, indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG), qualsiasi forma di integrazione salariale pubblica per disoccupazione involontaria.



L’aggravante è lo stop ai sussidi del mese di agosto 2023, in attesa dell’avvio a settembre del Supporto per la Formazione e il lavoro destinata agli occupabili, anch’essa riservata però ai soggetti in assoluta povertà.

Intanto, restano subito senza sostegni 350mila persone che dopo agosto restano senza Reddito di Cittadinanza (più altri 265mila da gennaio) e in molti casi non potranno accedere neppure ai 382 euro della social card Dedicata a te per acquisto solidale di generi alimentari.

In soldoni, gli occupabili tra 18 e 59 anni con reddito superiore a 6mila euro ISEE, senza figli minori o disabili che perdono il Reddito di Cittadinanza, da agosto restano senza aiuti sia nel restante 2023 sia nel 2024.