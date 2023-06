Fringe benefit più alti non solo per i dipendenti con figli: l’ipotesi

Nell'ambito della conversione in legge del decreto Lavoro si lavora all'estensione dell'innalzamento dei fringe benefit, fino a mille euro per tutti i dipendenti, con benefici aggiuntivi per chi ha figli: emendamenti allo studio, il nodo coperture.

Alzare il tetto dei fringe benefit esentasse a mille euro per tutti i lavoratori dipendenti invece che a 3mila euro solo per coloro che hanno dei figli. E’ una delle proposte allo studio della maggioranza, forse una delle più significative, per modificare il decreto Lavoro nel corso dell’iter parlamentare di trasformazione in legge. Il dl 48/2023 è attualmente in commissine Lavoro al Senato, ci sono diverse proposte di emendamenti sui fringe benefit, al momento accantonate per trovare le coperture. Che rappresentano il nodo fondamentale, su cui stanno lavorando i tecnici dell’Economia. Vediamo esattamente di cosa si tratta.

Cosa prevede il decreto Lavoro attualmente in vigore

Il decreto Lavoro, in vigore dal 5 maggio scorso, prevede per il 2023 l’innalzamento della soglia esentasse dei fringe benefit aziendali a 3mila euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Questo, sia per quanto riguarda i beni e servizi che l’azienda offre ai dipendenti, sia per le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette di luce, gas e del servizio idrico integrato. Per tutti gli altri lavoratori dipendenti, il tetto resta a 258,3 euro. Ebbene, l’idea è quella di non limitare il beneficio al personale con figli, ma di estenderlo a tutti i lavoratori dipendenti.

Il problema, come detto, sono le coperture finanziarie: l’estensione all’intera platea del lavoro dipendente della soglia dei fringe benefit a 3mila euro, come sperimentato nel quarto trimestre 2022 per far fronte la caro energia, alza parecchio la spesa prevista (142 milioni di euro), e per questo si pensa a una rimodulazione.

L’ipotesi dell’allargamento della platea

L’idea è la seguente: la soglia dei fringe benefit non si alza a 3mila euro, ma a mille euro, per tutti i dipendenti. Resterebbe comunque un ulteriore beneficio per chi ha figli a carico, che potrebbe aggiungere 660 euro per ogni figlio, fino a un massimo di tre figli (1980 euro).

Molto in sintesi, per chi ha tre figli o più, la soglia esentasse dei fringe benefit si alza a 2980 euro (cifra molto vicina agli attuali 3mila euro). Chi ha invece un figlio a carico, avrebbe fringe benefit fino a 1660 euro, con due figli la soglia esentasse sale a 1320 euro. Per chi non ha figli, invece, fringe benefit fino a mille euro.

Tutto questo, lo ricordiamo, per il solo 2023, dal primo gennaio 2024 tornano le regole ordinarie previste dal testo unico imposte sui redditi, con il tetto ai fringe benefit di 258,3 euro.

Anche con la rimodulazione sopra esposta, sono comunque necessari più soldi di quelli attualmente previsti (ci vogliono circa 100 milioni in più). I tecnici sono al lavoro per trovare le necessarie risorse per cui al momento (lo ripetiamo) non ci sono emendamenti approvati. E non si escludono nuove ipotesi di rimodulazione.

Le tempistiche della conversione in legge del dl Lavoro

I tempi non sono ancora strettissimi, c’è circa un mese di tempo per convertire in legge il decreto, l’attuale ipotesi di calendario prevede di concludere i lavori in commissione in settimana, per andare in Aula al Senato il 13 o 14 giugno, e poi passare alla Camera. Fra gli altri temi caldi, sempre in sede di discussione sugli emendamenti, la proroga dello smart working oltre il 30 giugno per pazienti fragili e genitori con figli under 14. Anche qui, in considerazione dei problemi di copertura, non si esclude una rimodulazione, che limiterebbe la proroga ai lavoratori fragili. Ma, lo ripetiamo, al momento sono solo ipotesi.