Bonus anti inflazione 2023 da 150 euro: erogazione INPS entro agosto

I beneficiari del Bonus ant-inflazione da 150 euro in attesa del pagamento INPS avranno l'accredito entro agosto 2023: a chi spetta e regole di domanda.

In dirittura d’arrivo gli ultimi pagamenti del Bonus INPS da 150 euro, in origine destinato dal Decreto Aiuti-ter ad un’ampia platea di destinatari nel mese di febbraio 2023 ma poi slittato per lungaggini procedurali.

I versamenti INPS del bonus anti-inflazione sono attesi entro agosto. Vediamo a chi spetta e come ottenerlo.

Bonus anti-inflazione 2023: a chi spetta

Bonus 150 euro con domanda INPS

Tra le diverse categorie di beneficiari del bonus anti-inflazione da 150 euro erogato direttamente dall’INS, e per le quali non è stato già previsto l’accredito in automatico ma che viene messo in pagamento previa domanda rientrano:

i co.co.co,

gli assegnisti,

i dottori di ricerca,

i lavoratori a tempo determinato compresi quelli del settore agricolo,

gli stagionali,

i lavoratori intermittenti,

i lavoratori dello spettacolo.

Bonus 150 euro erogato in automatico

Altri beneficiari in possesso dei requisiti, invece, hanno ricevuto (o riceveranno il Bonus 150 euro in caso di ritardi) in automatico. Appartengono a questo gruppo:

i titolari delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità nel mese di novembre 2022,

i beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e delle indennità Covid-19,

i lavoratori autonomi occasionali,

gli incaricati alle vendite a domicilio.

NB: il bonus 150 euro ai disoccupati non coincide con il pagamento della NASpI o altro sussidio di disoccupazione eventualmente in corso, perché si riferisce al requisito posseduto lo scorso novembre e dunque spetta anche a coloro i quali teoricamente si trovano adesso con il sussidio scaduto.

Questi soggetti ricevono il pagamento del bonus 150 euro con accredito sul numero di conto corrente e IBAN comunicato all’INPS.

Bonus 150 euro su riesame

Bonus 150 euro Articolo 19 Aiuti-ter, domande di riesame al via 18 Aprile 2023 Rientrano tra coloro che ottengono il Bonus anche coloro i quali hanno ottenuto un riesame d’ufficio da parte dell’INPS, come ad esempio assegnisti di ricerca e dottorandi che erano stati scartati per il solo requisito mancante dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Infine, ci sono ancora beneficiari RdC che devono ricevere il loro bonus una tantum, che parimenti dovrà arrivare entro l’ultima erogazione di agosto 2023.