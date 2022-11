Concorsi Formez PA: 50 posti per laureati e diplomati

I due bandi di concorso indetti da Formez PA per assumere 50 nuove risorse: requisiti, graduatorie e scadenze per le candidature.

Formez PA assume 50 persone a tempo determinato, da impiegare nell’ambito dei progetti portati avanti per conto delle PA in tutta Italia. Sono due i bandi di concorso indetti dall’Istituto rivolti a giovani neolaureati e diplomati.

Le domande di ammissione alle selezioni possono essere presentate entro il 15 dicembre 2022 esclusivamente mediante procedura telematica.

I due bandi sono finalizzati ad assumere 50 risorse in seguito alle prove selettive che permetteranno di stilare due graduatorie che resteranno aperte per 18 mesi, in modo da dare ai candidati che non dovessero risultare fra i primi 50 l'opportunità di essere chiamati in futuro.

I bandi sono destinati rispettivamente ad assumere:

(con inquadramento professionale B1), con diploma di scuola secondaria superiore quinquennale che consenta l’accesso all’università; 25 laureati (con inquadramento professionale C1), con laurea triennale, specialistica, magistrale o vecchio ordinamento;

La durata del contratto è di 12 mesi e i candidati saranno selezionati sia in base ai titoli, sia tenendo conto degli esiti di una prova tecnica e di un colloquio. Dopo la prova tecnica, i primi 100 candidati di ognuno dei due bandi saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli e al colloquio.

I primi 25 di ogni graduatoria, infine, parteciperanno a un percorso formativo ad hoc prima di esordire nelle attività di Formez PA.