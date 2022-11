Assicurazioni: tutti gli aumenti nel rinnovo CCNL

Il Superbonus traina la richiesta di polizze assicurative professionali per asseveratori e attestatori: quando è obbligatoria e quale tipologia scegliere.

Rinnovo Contratto Scuola Materna e Infanzia: aumenti in busta paga e arretrati per gli stipendi tabellari da 80 euro mensili, servizi welfare da 200 euro.

Polizza decennale per immobili in costruzione: nuovo modello in vigore

Decreto e schema tipo per la polizza assicurativa decennale sugli immobili in costruzione: chi acquista, può far valere diritti di indennizzo post-vendita.