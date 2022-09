Concorso RAI 2022 per impiegati e assistenti di redazione

La RAI seleziona impiegati e assistenti di redazione da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante: ecco bandi e termini per la domanda.

Giovani impiegati e assistenti di redazione: ecco le figure professionali under 30 ricercate dalla RAI, che ha indetto selezioni ad hoc per reclutare nuovo personale da assumere mediante apposite procedure selettive. I bandi prevedono l’inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante, con candidatura online in scadenza il 23 settembre 2022. Vediamo i dettagli.

Concorso RAI per impiegati

La RAI seleziona impiegati incaricati dell’espletamento di diverse tipologie di attività amministrative, in possesso di diploma quinquennale di Scuola Media Secondaria Superiore. Per inviare la domanda di ammissione è necessario registrarsi al sito della RAI, sezione “Lavora con noi”, e aderire all’iniziativa cliccando su “Selezione impiegati diplomati 2022”.

La selezione per titoli e prove è finalizzata a individuare 25 risorse da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai in qualità di Impiegati presso le sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale.

Per inoltrare la domanda di ammissione è necessario registrarsi registrarsi al sito RAI (www.lavoraconnoi.rai.it ed effettuare il login con proprie credenziali), visitare la sezione “Lavora con noi”, cliccare su “Selezione impiegati diplomati 2022”, compilare e inviare la candidatura (entro le ore 12.00 del 23 settembre 2022) verificando poi la ricezione di una email automatica dalla casella di posta impiegatidiplomati2022@rai.it a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

Concorso RAI per Assistenti di Redazione

La RAI recluta anche Assistenti di Redazione, chiamati a svolgere tutte le attività organizzativo-amministrative e di segreteria anche a supporto alla realizzazione dei prodotti giornalistici. È richiesto il diploma e la patente di guida automobilistica cat. “B”. La selezione per titoli e prove è dunque finalizzata a individuare 10 risorse under 30 da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 10 del CCL RAI per Quadri, Impiegati e Operai, in qualità di Assistenti di Redazione.

Per la domanda di ammissione è parimenti necessario registrarsi registrarsi al sito RAI (www.lavoraconnoi.rai.it ed effettuare il login con proprie credenziali), visitare la sezione “Lavora con noi”, cliccare su “Assistenti di Redazione 2022”, compilare e inviare la candidatura (entro le ore 12.00 del 23 settembre 2022) verificando poi la ricezione di una email automatica dalla casella di posta assistentidiredazione2022@rai.it a conferma dell’avvenuta acquisizione della candidatura.

Procedura di selezione

Per entrambi i concorsi sono previste una fase preselettiva, da attuarsi mediante la somministrazione di un test scritto a risposta multipla (anche da remoto), seguita da un colloquio conoscitivo-motivazionale in presenza che avrà luogo a Roma.

Alla procedura selettiva potranno accedere le prime unità (più eventuali ex-aequo) individuate sulla base di un punteggio determinato dalla valorizzazione dei titoli (625 risorse per il bando Impiegati e 250 unità per quello di Assistenti di Redazione). Al termine delle selezioni verrà redatta una graduatoria finale, con vincitori e idonei.

N.B: sono esclusi dalla selezione coloro i quali abbiano già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto dell’Avviso di Selezione per un periodo superiore a 18 mesi.

Maggiori informazioni sono pubblicate sui singoli bandi, reperibili dalla sezione Lavora con Noi sul sito web della RAI. Nella Sezione “Domande Frequenti” sono inoltre disponibili le istruzioni per inviare correttamente la propria candidatura.