Roma assume docenti per Centri Formazione Professionale

Scadono tra il 15 e il 25 luglio i bandi finalizzati a reclutare docenti per insegnare presso i Centri Formazione Professionale di Roma: tutti gli annunci.

Ha preso il via la raccolta delle manifestazioni d’interesse dei candidati interessati a lavorare come docenti presso i Centri di Formazione Professionale del territorio metropolitano di Roma per l’anno formativo 2022/2023.

Capitale Lavoro, come ogni anno, seleziona docenti da impiegare presso i CFP della Città metropolitana di Roma Capitale, del Comune di Roma Capitale, del Comune di Monterotondo e del Comune di Fiumicino e per le Scuole d’Arte e dei Mestieri del Comune di Roma.

L’insegnamento presso i Centri di Formazione Professionale permette di maturare punteggio valido ai fini dell’inserimento nelle graduatorie GPS del MIUR.

Bandi aperti

Per quanto riguarda gli avvisi del 2022, è possibile candidarsi relativamente a 3 diversi bandi:

formatori 2022 (scadenza 15 luglio 2022);

formatori – area sociale 2022 (scadenza 15 luglio 2022);

scuola d’Arte e dei Mestieri 2022 (scadenza 25 luglio).

I requisiti specifici per accedere alle selezioni sono diversi a seconda del bando:

bando formatori : per insegnare presso i Centri di Formazione Professionale il docente deve avere l’abilitazione all’insegnamento nella materia per la quale si candida, oppure cinque anni di attività professionale e/o di insegnamento negli ultimi 10 anni, oltre al titolo di studio relativo all’area didattica per cui ci si candida;

: per insegnare presso i Centri di Formazione Professionale il docente deve avere l’abilitazione all’insegnamento nella materia per la quale si candida, oppure cinque anni di attività professionale e/o di insegnamento negli ultimi 10 anni, oltre al titolo di studio relativo all’area didattica per cui ci si candida; bando formatori – area sociale : il requisito di accesso è il possesso di una esperienza professionale comprovata di almeno cinque anni nel settore di interesse, oltra laurea nelle discipline previste;

: il requisito di accesso è il possesso di una esperienza professionale comprovata di almeno cinque anni nel settore di interesse, oltra laurea nelle discipline previste; bando scuola d’Arte e dei Mestieri: per essere ammessi alla procedura di valutazione è necessario essere in possesso di 24 mesi di attività professionale e/o di insegnamento, in relazione alla materia per la quale si intende presentare la candidatura.

Le candidature possono essere inviate in modalità esclusivamente telematica mediante la piattaforma dedicata (piattaforma Formatori).

Bandi di prossima apertura

Nelle prossime settimane verranno invece pubblicati i seguenti avvisi:

Avviso pubblico Formatori 24CFU – GPS (richiesta soltanto iscrizione alle GPS o conseguimento dei 24 CFU);

(richiesta soltanto iscrizione alle GPS o conseguimento dei 24 CFU); Avviso pubblico Esperti specialistici (richiesti almeno due anni di esperienza certificata nel settore specifico).