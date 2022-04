Concorso per 1956 funzionari nei Ministeri: scadenza 9 maggio

In scadenza il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1956 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato (18 mesi) e a tempo parziale (18 ore settimanali) presso i Ministeri della Cultura, Giustizia e Istruzione.

La domanda di ammissione si effettua per via telematica, tramite la piattaforma Step One (www.ripam.cloud/) entro le ore 14:00 del 9 maggio 2022. Di seguito la ripartizione dei posti.

Ministero della Cultura

Area funzionale III, fascia retributiva F1 A.

Funzionario Amministrativo (Codice AMM/TC)

n. 1 unità di personale a tempo determinato;

B. Funzionario Archeologo (Codice ARL/TC)

n. 73 unità di personale a tempo determinato;

C. Funzionario Architetto (Codice ART/TC)

n. 96 unità di personale a tempo determinato;

D. Funzionario Archivista (Codice ARV/TC)

n. 1 unità di personale a tempo determinato;

E. Funzionario Bibliotecario (Codice BIB/TC)

n. 16 unità di personale a tempo determinato;

F. Funzionario Geologo (Codice GEO/TC)

n. 6 unità di personale a tempo determinato;

G. Funzionario Ingegnere (Codice ING/TC)

– n. 24 unità di personale a tempo determinato;

H. Funzionario Storico dell’Arte (Codice STO/TC)

n. 1 unità di personale a tempo determinato;

I. Funzionario Tecnologo (Codice TEC/TC)

n. 53 unità di personale a tempo determinato;

Area funzionale II, fascia retributiva F2

J. Assistente Amministrativo Gestionale (Codice AAG/TC)

n. 46 unità di personale a tempo determinato;

K. Assistente Tecnico (Codice ATE/TC)

n. 18 unità di personale a tempo determinato;

L. Assistente alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza (Codice AFA/TC)

n. 20 unità di personale a tempo determinato;

Area funzionale II, fascia retributiva F1

M. Operatore Amministrativo Gestionale (Codice OAG/TC)

n. 17 unità di personale a tempo determinato;

N. Operatore Tecnico (Codice OTE/TC)

n. 38 unità di personale a tempo determinato;

O. Operatore alla Fruizione, Accoglienza e Vigilanza (Codice OFA/TC)

n. 153 unità di personale a tempo determinato.

Ministero della Giustizia

Area funzionale II, fascia retributiva F1 – P. Operatore Giudiziario a tempo determinato (Codice OGI/TG)

n. 1000 unità di personale a tempo determinato.

Ministero dell’Istruzione

Categoria A-1 – Q. Collaboratore Scolastico ATA (Codice ATA/TI)