Adecco Open Day: 8mila opportunità di lavoro in tutta Italia

Open Day Adecco presso le filiali locali, per mettere in contatto i candidati con gli esperti del recruiting e far conoscere gli annunci di lavoro di zona.

Sono circa 8mila le opportunità di impiego attualmente disponibili su tutto il territorio nazionale segnalate da Adecco, che promuove una serie di Open Day presso le filiali locali per mettere in contatto i candidati con gli esperti del recruiting. Gli Open Day, in programma nei mesi di ottobre e novembre, permetteranno ai candidati di approfondire i vari annunci di lavoro nelle zone di residenza, beneficiando della consulenza degli esperti per migliorare il proprio CV e la Digital Reputation.

Calendario Open Day Adecco

Per partecipare agli Open Day non è richiesta alcuna prenotazione, ma è possibile recarsi direttamente in filiale la mattina dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Le filiali Adecco saranno aperte nelle seguenti date:

mercoledì 13 ottobre 2021;

mercoledì 20 ottobre 2021;

mercoledì 17 novembre 2021;

mercoledì 24 novembre 2021.

Sul portale ufficiale Adecco, inoltre, sono pubblicate le posizioni disponibili suddivise per Regione. Come spiega Andrea Malacrida, Country Manager The Adecco Group in Italia: riteniamo fondamentale favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in un momento in cui la campagna vaccinale è arrivata a coprire circa il 70% della popolazione e il mercato del lavoro comincia a dare segnali di ripartenza importanti.