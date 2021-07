Congedo parentale Covid a ore: istruzioni INPS per il 2021

Istruzioni INPS per il congedo parentale a ore dei genitori di under 14 a casa da scuola: domanda anche tardiva per periodi già fruiti.

I genitori che hanno utilizzato il congedo parentale a ore possono presentare la domanda all’INPS: sono infatti online le regole operative INPS, che spiegano nel dettaglio in quali casi i congedi possono rientrare in questa speciale disciplina anti Covid, che prevede il pagamento al 50% e la possibilità di non calcolare le ore utilizzate come congedo parentale ordinario (non intaccando quindi il relativo monte ore). I chiarimenti sono forniti con la circolare 96/2021, relativa alle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2, del dl 30/2021.

La norma prevede il diritto a un congedo parentale Covid retribuito al 50%, fruibile anche a ore, per i genitori di figli fino a 14 anni che restano a casa da scuola (per quarantena, o sospensione dell’attività didattica). Le scuole ormai sono chiuse, e in ogni caso questo congedo poteva essere utilizzato solo fino al 30 giugno. Ma si possono presentare domande relative a periodi già fruiti, purché ricadenti all’interno dell’arco temporale sopra individuato. Quindi, nel caso in cui fra il 13 maggio e il 31 giugno 2021 siano stati utilizzati congedi parentali a ore, possono essere presentate le domande, in modo da convertirli in congedi Covid.

La circolare dettaglia i casi di incompatibilità, ad esempio non si può utilizzare il congedo orario nello stesso giorno del “Congedo 2021 per genitori” da parte dell’altro genitore convivente con il minore. La contemporaneità è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave, oppure nel caso di due congedi orari nello stesso giorno da parte dei due genitori, senza sovrapposizione delle ore di fruizione.

Per il momento, la domanda si può presentare solo al datore di lavoro, non c’è ancora la procedura INPS, che viene annunciata in tempi brevi. Si ribadisce che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, ma compresi fra il 13 maggio e il 30 giugno scorsi.