Gi Group assume 200 nuovi talenti e punta sulla formazione: Professional Consultant, Recruitment Specialist, Senior Sale Account e Senior Search&Selection.

Gi Group cerca duecento nuovi talenti da inserire in azienda. Proseguendo il trend positivo del 2020, anche nel 2021 il gruppo si propone di ampliare l’organico interno reclutando Professional Consultant, Recruitment Specialist, Senior Sale Account e Senior Search&Selection. Per candidarsi è necessario essere creativi e flessibili, possedere un approccio consulenziale e orientato agli obiettivi, avere capacità organizzativa e di team building. Si richiede possibilmente una laurea in economia o materie umanistiche e ottima conoscenza della lingua inglese.

La società, che si occupa di recruitment e risorse umane, questa volta assume direttamente risorse interne. E per valorizzare potenziali talenti nascosti, punta sul reskilling delle diverse tipologie di lavoratori. A tal fine necessita di nuove risorse, motivate, che operino in tale direzione.

Trovare lavoro online: gap tra domanda e offerta 23 Marzo 2021 Gi Group ha scommesso molto sulla formazione specifica: solo per citare alcune cifre relative a quella tecnica e manageriale interna 2020, sono state 1.243 le ore dei corsi e 6.608 le partecipazioni, con un totale di 8.213.744 ore erogate.

Sono le persone a fare la differenza, la vera risorsa chiave con cui è possibile raggiungere gli obiettivi di business e restare competitivi sul mercato.

Così Zoltano Daghero, Managing Director di Gi Group Temp & Perm. Gi Group crede che la crescita di un’organizzazione debba innanzitutto basarsi sulla valorizzazione delle risorse umane, con uno sguardo rivolto al futuro e quindi anche alle prossime generazioni.