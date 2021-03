AgID seleziona esperti informatici

Selezione per esperti in sicurezza informatica da inserire presso l’AgID con contratto di collaborazione valido 36 mesi.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato le selezioni per reclutare due esperti in sicurezza informatica, risorse che saranno inserite attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa con impegno full-time.

L’Avviso 05/2021, infatti, riguarda la selezione di due tecnici in possesso di competenze di progettazione, sviluppo, sicurezza di progetti ICT complessi. L’incarico di collaborazione avrà una durata di 36 mesi. Per quanto riguarda le mansioni previste, gli esperti saranno chiamati a partecipare ai team per la conduzione di ispezioni sul campo, realizzando programmi di sicurezza preventiva, sviluppando dei servizi funzionali ai programmi di sicurezza preventiva, curando bollettini riferiti alle campagne malware e realizzando vulnerability assessment. È anche prevista la partecipazione alla stesura di linee guida e guide tecniche per le PA.

Tra i requisiti per accedere al bando sono inseriti la laurea triennale o magistrale in varie branche dell’ingegneria e delle scienze informatiche. Si richiedono anche almeno 7 o 5 anni di specifica esperienza lavorativa inerente al profilo richiesto, rispettivamente se in possesso della laurea triennale e della laurea specialistica.

I candidati possono presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma “Selezioni online AGID”. La scadenza è prevista per il 26 marzo 2021.