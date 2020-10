Artigiano in Fiera Live: Made in Italy in vetrina

L’edizione 2020 di “Artigiano in Fiera” solo online dal 28 novembre al 20 dicembre: laboratori digitali e shopping online per valorizzare il Made in Italy.

Torna l’appuntamento con “Artigiano in Fiera”, la più grande fiera internazionale dell’artigianato aperta al pubblico che rappresenta un appuntamento immancabile per le imprese del settore e che, per la prima volta, si svolgerà in modalità interamente digitale dal 28 novembre al 20 dicembre.

Una decisione motivata dall’emergenza sanitaria e dalle limitazioni imposte dall’ultimo Dpcm, che ha portato l’ente promotore Ge.Fi-Gestione Fiere Spa a trasformare la venticinquesima edizione della rassegna in un’esperienza solo virtuale.

Siamo evidentemente impossibilitati – annuncia Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. – a realizzare il nostro evento nei padiglioni di Fieramilano. Tuttavia, ‘Artigiano in Fiera’ si farà e sarà ‘Artigiano in Fiera Live’, con un forte appello affinché i visitatori possano ritrovare, riconoscere e valorizzare il lavoro degli artigiani, acquistando la bellezza e l’unicità dei loro prodotti. Dilateremo al massimo questo messaggio con l’obiettivo di rendere ‘Artigiano in Fiera Live’ una straordinaria opportunità per le aziende e per il pubblico affezionato alla manifestazione.

Come precisa l’ente gestore, le microimprese potranno comunque sviluppare il contatto con il pubblico creato negli anni precedenti, potendo contare su uno spazio all’interno della nuova vetrina digitale e aprendo virtualmente i laboratori per mostrare le produzioni più significative disponibili per l’acquisto. Sarà proprio Ge.Fi. a farsi carico delle spese di spedizione.