Pensioni, calendario pagamenti di novembre

Pensioni, ancora per questo mese di procede con l'anticipo del pagamento: per la mensilità di novembre, ecco il calendario di versamenti e accrediti.

Considerato il protrarsi dello stato di emergenza Covid-19, l'INPS ha esteso ancora una volta la procedura straordinaria di erogazione delle pensioni anche per il prossimo mese, il rateo di Novembre sarà dunque pagato in anticipo ai titolari di un trattamento pensionistico che riscuotono l'assegno direttamente agli sportelli di Poste Italiane.

Calendario pensioni Novembre 2020

Come di consueto si procede con la modalità scaglionata presso gli uffici postali secondo il seguente calendario, in ordine alfabetico secondo il proprio cognome.

A-B martedì 27 ottobre

C-D mercoledì 28 ottobre

E-K giovedì 29 ottobre

L-O venerdì 30 ottobre

P-R sabato 31 ottobre

S-Z lunedì 2 novembre

La pensione in contanti resta disponibile per 60 giorni, a partire dal primo “giorno bancabile” del mese di riferimento.

I pensionati over 75 che non hanno delegato altri soggetti al ritiro dell’assegno, possono rivolgersi ai Carabinieri, tramite delega gratuita, per il ritiro dell’assegno previdenziale e la consegna a casa (informazioni al numero verde 800 00 33 22).

Accredito pensioni Novembre 2020

Stesse date per le pensioni del mese di Novembre anche per quanto riguarda l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution di Poste Italiane. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti anche dagli ATM Postamat.

Chi invece riceve l’accredito in banca vedrà il versamento sul proprio conto dal primo giorno bancabile del mese.