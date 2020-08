Altri due mesi di NASpI e Dis-Coll: proroga e compatibilità

Il Decreto Agosto ripropone la proroga del sussidio di disoccupazione, anche per chi ha già goduto dei due mesi in più del dl Rilancio: ammessi ed esclusi.

Decreto Agosto, le principali misure 7 Agosto 2020 Nuova proroga NASpI e Dis-Coll nel decreto Agosto. I lavoratori per i quali il sussidio di disoccupazione sarebbe terminato tra primo maggio e fine giugno hanno due mesi in più di trattamento, con importo pari a quello spettante per l’ultima mensilità della prestazione.

Per la NASpI , le due mensilità aggiuntive sono coperte da contribuzione figurativa. Per la Dis-Coll non è prevista contribuzione.

Il rinnovo della proroga è contenuta nell’articolo 5 del dl 104/2020. Sono ammessi all’agevolazione si applica anche a coloro che hanno già beneficiato della precedente proroga stabilita dal decreto Rilancio (articolo 92 dl 34/2020) mentre sono esclusi dai due mesi aggiuntivi i beneficiari delle indennità Covid, ossia i vari bonus da 600 o 1.000 euro a favore di diverse categorie di lavoratori per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Le mensilità in più non sono riconosciute neppure a coloro che hanno chiesto la NASpI in forma anticipata in un’unica soluzione (in base all’articolo 8 del dlgs 22/2015).

Lavoro: guida alle misure del Dl Agosto 17 Agosto 2020

La proroga è in pratica concessa «alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del Dl Rilancio, quindi il lavoratore non deve essere beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto legge 18/2020 (il Cura Italia), e agli articoli 84, 85 e 98 del decreto Rilancio.

In ogni caso, tutti i requisiti sono controllati direttamente dall’INPS, quindi il lavoratore in disoccupazione non deve fare niente. In base a quanto prevede la circolare applicativa 76/2020, «non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio all’estensione» del trattamento.

Compatibilità

L’incompatibilità con le indennità Covid riguarda solo le mensilità aggiuntive, non il trattamento ordinario di disoccupazione. Coloro che sono ancora nel periodo ordinario di NASpI o Dis-Coll, quindi possono sommare il trattamento con l’eventuale bonus a cui hanno diritto. Solo le mensilità aggiuntive sono incompatibili.

In sostanza, la combinazione delle proroghe contenute nel dl Rilancio e nel dl Agosto comporta i seguenti slittamenti.

Scadenza trattamento tra marzo e il 30 aprile : in tutto ci sono quattro mesi in più, due previsti dal dl Rilancio e due mesi del dl Agosto. Continueranno a percepire in automatico il sussidio,, fino a giugno o luglio (a seconda della scadenza originaria).

trattamento tra marzo e il : in tutto ci sono quattro mesi in più, due previsti dal dl Rilancio e due mesi del dl Agosto. Continueranno a percepire in automatico il sussidio,, fino a giugno o luglio (a seconda della scadenza originaria). Scadenza trattamento tra maggio e il 30 giugno: ci sono i due mesi in più del dl Agosto, il sussidio prosegue fino a giugno o luglio.