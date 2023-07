Enel X Global Retail offre soluzioni integrate volte a favorire l’efficienza energetica per l’industria e il terziario, potenziando la competitività e ottimizzando i consumi.

Favorire la sostenibilità energetica ottimizzando i consumi e restando competitivi sul mercato: questo è un obiettivo condiviso da tutti i player del settore industriale e del terziario, un traguardo che necessita un impegno costante da realizzare con attività e iniziative ad hoc.

Se da un lato aumenta nelle imprese la consapevolezza dell’importanza di migliorare l’efficienza energetica, dall’altro lato la conquista della sostenibilità è ancora percepita come un costo e come una strada in salita disseminata di ostacoli.

In realtà, grazie alle tecnologie d’avanguardia è possibile sfruttare l’energia nel miglior modo possibile, cogliendo tutte le opportunità generate proprio dall’elettrificazione dei consumi. La sfida di Enel X Global Retail – la business line di Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico -, è proprio guidare le imprese nel percorso di efficientamento energetico generando un vantaggio competitivo tangibile.

Solo un’impresa che controlla la propria energia affidandosi a strumenti all’avanguardia e risorse sostenibili, infatti, è capace di incrementare la competitività, ridurre i rischi e le emissioni ed evitare sprechi.

Un ecosistema di soluzioni per tutti i settori industriali

Rispondendo in modo efficace alla richiesta di soluzioni di elettrificazione dei consumi valide e semplici da implementare che arriva dalle aziende italiane, Enel X Global Retail garantisce un ecosistema integrato volto ad agevolare il passaggio dal consumo di combustibili fossili al vettore elettrico.

Offrendo soluzioni che rispondono a tutte le esigenze e ai singoli processi produttivi del cliente, Enel X Global Retail migliora l’efficienza e ottimizza i consumi energetici di stabilimenti industriali ed edifici del terziario, coinvolgendo con successo i settori più diversificati: dall’alimentare al chimico, dal siderurgico al settore carta o tessile.

La scelta di qualsiasi intervento di ottimizzazione, tuttavia, deve partire necessariamente dall’analisi energetica che identifica eventuali inefficienze per definire la strategia di efficientamento.

Le pompe di calore aria-acqua e acqua-acqua, ad esempio, si basano su una tecnologia che trasferisce il calore da un ambiente a bassa temperatura a uno a temperatura più elevata, adattandosi a tutti i processi industriali che necessitano di calore a bassa temperatura e a media temperatura.

Le resistenze elettriche, invece, trasferiscono calore e riscaldano fluidi o gas impiegati per lo svolgimento dei processi industriali più diversi, mentre il generatore di vapore elettrico utilizza uno dei migliori vettori a uso industriale, il vapore appunto.

Il sistema di riscaldamento a induzione, inoltre, è un metodo innovativo che, trasferendo corrente elettrica all’interno di un materiale, si presta molto bene alla lavorazione di metalli come acciaio, alluminio, ottone, rame e stagno.

I sistemi di essiccazione a infrarossi, a microonde ed elettrotermica, infine, sono più rapidi e riducono il tempo di utilizzo del macchinario, tagliando anche i consumi.

Tutti i vantaggi di Enel X Global Retail

Favorendo l’elettrificazione dei consumi, Enel X Global Retail permette alle imprese di accedere a una lunga serie di vantaggi partendo proprio dal processo produttivo:

l’elettrificazione garantisce una migliore qualità del prodotto, infatti l’energia elettrica è molto più precisa, flessibile e controllabile rispetto alla combustione;

le dispersioni sono ridotte al minimo, usando solo l’energia strettamente necessaria per un dato processo;

i macchinari si logorano molto lentamente, assicurando una grande riduzione dei costi a parità di lavoro svolto;

a parità di lavoro svolto; eliminando qualunque processo di combustione si riducono o azzerano le emissioni di CO 2 , con benefici non soltanto per l’ambiente ma anche per l’immagine aziendale percepita dai clienti;

con benefici non soltanto per l’ambiente ma anche per l’immagine aziendale percepita dai clienti; grazie ai servizi di energy flexibility , le imprese possono accedere a una nuova fonte di ricavi e contribuire alla stabilità della rete;

, le imprese possono accedere a una nuova fonte di ricavi e contribuire alla stabilità della rete; la piattaforma digitale Energy Management, basata su algoritmi di intelligenza artificiale, consente l’analisi e il monitoraggio dei consumi.

Settore terziario: impianti HVAC e gestione energetica

Monitorare, gestire e ridurre i consumi per la climatizzazione degli ambienti è fondamentale nel settore del terziario. Enel X Global Retail, dopo aver analizzato lo stato degli impianti esistenti, offre al terziario soluzioni per gli impianti HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) per la climatizzazione degli ambienti, che spesso rappresentano un costo non banale specialmente in settori come grande distribuzione organizzata (GDO), sanità, uffici, alberghiero e istruzione.

Il servizio Comfort management, inoltre, permette la gestione remota degli impianti di climatizzazione analizzando e integrando tutti gli asset installati nell’edificio in un’unica interfaccia, sfruttando l’intelligenza artificiale per incrociare i dati di consumo con i fattori meteorologici esterni e autoregolare l’accensione, la temperatura e lo spegnimento in funzione delle condizioni di comfort ottimale riducendo in questo modo i consumi Enel X Global Retail offre anche il revamping impianti HVAC, un intervento di efficienza energetica volto a ridurre i consumi che consiste nella riqualificazione degli impianti HVAC esistenti. Tra le varie soluzioni di revamping HVAC vi sono interventi di elettrificazione dei consumi termici che si basano sulla sostituzione degli impianti di generazione termica alimentati a combustibile fossile con pompe di calore elettriche.

Efficientamento e semplificazione in 4 step

Enel X Global Retail propone ai propri partner un percorso in quattro fasi che garantisce efficientamento e ottimizzazione dei consumi energetici, agevolando l’accesso alle differenti soluzioni di elettrificazione:

Fase 1: analisi di fattibilità: i n via preliminare vengono individuate le opportunità di sostenibilità raccogliendo dati, analizzando consumi ed emissioni (ad esempio tramite il GHG Report, che quantifica la carbon footprint aziendale), facendo sopralluoghi e confrontando benchmark;

n via preliminare vengono individuate le opportunità di sostenibilità raccogliendo dati, analizzando consumi ed emissioni (ad esempio tramite il GHG Report, che quantifica la carbon footprint aziendale), facendo sopralluoghi e confrontando benchmark; Fase 2: proposta preliminare: i n base a quanto emerso nella fase di analisi di fattibilità, viene proposta l’adozione di soluzioni di efficientamento dei consumi che siano davvero efficaci e rispondano concretamente alle esigenze specifiche del cliente;

n base a quanto emerso nella fase di analisi di fattibilità, viene proposta l’adozione di soluzioni di efficientamento dei consumi che siano davvero efficaci e rispondano concretamente alle esigenze specifiche del cliente; Fase 3: attività di dettaglio: l e soluzioni e le attività vengono studiate nel dettaglio e in maniera completa, compresi aspetti ingegneristici, permitting, campagne di misure;

e soluzioni e le attività vengono studiate nel dettaglio e in maniera completa, compresi aspetti ingegneristici, permitting, campagne di misure; Fase 4: offerta definitiva: sulla base del progetto definitivo redatto viene presentata al cliente la proposta definitiva di intervento.

Enel X Global Retail, al termine del percorso, implementa le soluzioni concordate attraverso un modello di business personalizzato e basato sulle specifiche esigenze del cliente.

