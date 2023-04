Bonus Rinnovabili: credito d’imposta per batterie di accumulo nel 730

Il Bonus batterie di accumulo per rinnovabili si utilizza dalla dichiarazione dei redditi 2023: credito d’imposta al 9,1514% in diminuzione delle imposte.

Chi ha sostenuto nel 2022 le spese per l’installazione di sistemi di accumulo di energia integrati in impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili può fruire del relativo credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi di quest’anno, purché ne abbiano fatto richiesta nel mese di marzo 2023.

Con provvedimento datato 5 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha infatti determinato la percentuale di credito che spetta a coloro che hanno presentato correttamente la domanda per il bonus batterie di accumulo, concesso dalla Legge 234/2021.

Il provvedimento delle Entrate, in particolare, specifica che la percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario è pari al 9,1514% dell’importo del credito richiesto, calcolata in base alle istanze presentate e tenendo conto del limite complessivo di risorse disponibili, che corrisponde a 3 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di agevolazione e in diminuzione delle imposte dovute, mentre l'ammontare del credito non utilizzato potrà essere usufruito nei periodi d'imposta successivi.