Viessmann: soluzioni integrate per l’indipendenza energetica delle aziende

L’autonomia energetica favorisce efficienza, risparmio e sostenibilità: l’offerta integrata Viessmann al servizio di strutture residenziali, commerciali e industriali.

L’indipendenza energetica rappresenta un obiettivo condiviso da un numero crescente di aziende, che aspirano a conquistare una completa autonomia adottando soluzioni che siano in grado sia di fornire tutta l’energia necessaria per le attività dell’impresa sia di ridurre i consumi.

Per le piccole e medie imprese, in particolare, la sfida odierna è proprio quella di potenziare l’efficienza energetica ottenendo contemporaneamente un cospicuo risparmio in bolletta, affrontando al meglio lo scenario attuale.

Per conquistare una maggiore autonomia energetica, in particolare, è certamente indispensabile puntare sull’utilizzo delle fonti rinnovabili ma è altrettanto fondamentale sperimentare nuove soluzioni integrate, basate sulla combinazione di diversi impianti di produzione.

A tal proposito, l’interazione tra un impianto fotovoltaico e una pompa di calore idronica o a espansione diretta dedicata alla climatizzazione viene considerata un’opzione molto vantaggiosa, una soluzione proficua che incrementa la sostenibilità.

Viessman, dal 1917 fornitore di soluzioni di climatizzazione per tutti gli spazi abitativi, si occupa proprio di sviluppare sistemi energetici smart e sostenibili per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, mettendo a disposizione risorse e tecnologie ad hoc per favorire l’indipendenza energetica.

Perché investire nel sistema energetico integrato

Perché il sistema integrato rappresenta la chiave per ottenere l’indipendenza energetica? La risposta risiede proprio nelle potenzialità offerte dall’integrazione tra impianto fotovoltaico e pompa di calore idronica o a espansione diretta, in grado di produrre tutta l’energia elettrica e termica necessaria per i fabbisogni di un edificio.

I vantaggi del sistema integrato sono molteplici:

impatto ambientale ridotto , grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili come aria o acqua, nel caso delle pompe di calore, ma anche dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico;

, grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili come aria o acqua, nel caso delle pompe di calore, ma anche dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico; potenziale accumulo termico ed elettrico , dovuto sia alla pompa di calore alimentata dall’impianto fotovoltaico che immagazzina energia termica sotto forma di acqua riscaldata o refrigerata durante le ore di sole, sia all’impianto fotovoltaico che prevede l’impiego di batterie di accumulo collegate all’impianto solare;

, dovuto sia alla pompa di calore alimentata dall’impianto fotovoltaico che immagazzina energia termica sotto forma di acqua riscaldata o refrigerata durante le ore di sole, sia all’impianto fotovoltaico che prevede l’impiego di batterie di accumulo collegate all’impianto solare; efficienza energetica , in virtù della logica di funzionamento intelligente che favorisce condizioni ottimali di utilizzo della pompa di calore, in funzione della produzione elettrica da parte dell’impianto fotovoltaico;

, in virtù della logica di funzionamento intelligente che favorisce condizioni ottimali di utilizzo della pompa di calore, in funzione della produzione elettrica da parte dell’impianto fotovoltaico; risparmio economico, ottenuto grazie all’utilizzo della fonte solare come energia da accumulare termicamente nel serbatoio della pompa di calore ed elettricamente nella batteria di accumulo.

L’offerta integrata Viessmann

Viessmann rappresenta oggi l’unica azienda sul mercato che fornisce tutte le tecnologie per riscaldamento e acqua calda, climatizzazione estiva, ventilazione e produzione di energia elettrica, ponendosi al servizio di strutture residenziali, commerciali e industriali.

L’offerta integrata si basa sulla combinazione degli impianti di produzione e di consumo elettrico, al fine di spingere verso la totale indipendenza energetica. In questo modo, il consumatore diventa un vero e proprio prosumer, quindi a sua volta un produttore di energia, mettendo in atto una rivoluzione che non riguarda solo i consumatori domestici ma anche gli spazi commerciali e le PMI:

soluzioni integrate per applicazioni condominiali e ville residenziali: Viessmann si occupa di riqualificare in modo efficiente condomini e ville, al fine di contenere consumi energetici e relativi costi;

e ville residenziali: Viessmann si occupa di riqualificare in modo efficiente condomini e ville, al fine di contenere consumi energetici e relativi costi; sistemi energetici efficienti per l’industria e il commercio: le strutture ricettive, le industrie e le attività commerciali possono scegliere tra un‘ampia offerta di prodotti per la produzione di vapore, energia elettrica, calore e raffrescamento.

Oltre a prodotti, tecnologie e potenze, infatti, Viessmann fornisce servizi a tutto tondo garantendo il supporto necessario per assicurare il corretto funzionamento dell’impianto e le migliori prestazioni in termini di rendimento, affidabilità e sostenibilità. Ponendosi come unico referente a cui rivolgersi in ogni fase di vita del sistema, offre anche un servizio di prevendita interno e una rete di professionisti installatori altamente qualificata.

Incentivi e detrazioni fiscali

Tutte le soluzioni commerciali Viessmann accedono a incentivi, agevolazioni fiscali e finanziamenti ad hoc. Le aziende, ad esempio, possono godere delle agevolazioni dell’Ecobonus, prorogato fino al 2024, così come del Conto Termico 2.0 per interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.

Un condominio, invece, oltre a Ecobonus e Conto Termico può accedere fino al 2025 al Superbonus con aliquota al 110% per le spese del 2023, del 70% per le spese del 2024 e del 65% per le spese del 2025.

Le Partite IVA, infine, possono beneficiare di finanziamenti grazie al nuovo accordo siglato tra Viessmann e Deutsche Bank: è possibile ottenere un rapido accesso al credito agevolato, con tassi di interesse vantaggiosi.

