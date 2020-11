Efficienza energetica e sostenibilità: le aziende si affidano a Cogenio

Cogenio offre supporto alle imprese nel percorso verso la sostenibilità e l’efficienza energetica.

La sostenibilità è diventata un elemento fondamentale per aumentare la competitività delle imprese, chiamate a inglobare nella strategia aziendale di medio-lungo termine anche azioni e progetti ad hoc per ridurre l’impatto ambientale delle emissioni di CO2 della propria attività.

Andando incontro a questa esigenza, la piattaforma di servizi per l’efficienza energetica Cogenio – nata nel 2018 proprio per supportare le aziende nel delicato percorso verso la sostenibilità e la carbon neutrality – si rivolge ai clienti business fornendo aiuto e supporto per ottimizzare la spesa energetica e limitare le emissioni inquinanti.

Cogenio mette a disposizione soluzioni che migliorano l’efficienza complessiva di utilizzo dell’energia.

Attraverso la formula Servizio Energia, per esempio, sostiene totalmente l’investimento per la realizzazione dell’impianto e gestisce quest’ultimo per l’intera durata contrattuale. In questo modo, il cliente può ottimizzare i costi legati ai consumi energetici e focalizzarsi solo sul proprio core business.

La piattaforma si occupa di realizzare impianti di cogenerazione tarati sulle esigenze di ogni impresa, ottimizzando la taglia dell’impianto per soddisfare il fabbisogno energetico e per valorizzare tutte le potenziali fonti di flessibilità.

Per sfruttare al massimo la quota di energia in autoconsumo dall’impianto stesso e soddisfare il fabbisogno energetico, Cogenio realizza anche impianti fotovoltaici sulla base delle singole necessità. I vantaggi attesi dal cliente finale sono molteplici: riduzione dei costi, aumento della disponibilità di energia e diminuzione dell’impatto ambientale.

Cogenio è una società del gruppo Infracapital, realtà leader in investimenti infrastrutturali di lungo periodo in soluzioni energetiche altamente sostenibili, che opera mediante il supporto di Enel X, società del Gruppo Enel, con elevate competenze tecnologiche e di mercato, nell’ambito dell’efficienza energetica e della generazione distribuita.

Punto di forza del progetto è un innovativo modello di business che, cambiando il paradigma dell’energia, colloca al centro il cliente nel corso della transizione verso un mondo low-carbon, fornendo lo scenario ideale per lo sviluppo.

Un modello virtuoso che dall’Italia mira ad una progressiva espansione, con l’obiettivo di crescere nei segmenti della generazione distribuita (fotovoltaico, cogenerazione e tri-generazione) e dell’efficienza energetica.