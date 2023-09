Finanziamenti 2023 al Terzo Settore: domande dal 16 ottobre

Le organizzazioni del Terzo Settore possono inoltrare domanda di finanziamento dal 16 ottobre per progetti di rilevanza nazionale.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato le modalità di assegnazione dei finanziamenti 2023 concessi alle organizzazioni del Terzo Settore, che possono inoltrare le domande dal 16 ottobre al 6 novembre.

Il riferimento normativo è il DM Lavoro 101/2023, che ha individuato obiettivi, aree di intervento e linee di attività finanziabili a valere sulle risorse disponibili (che per il 2023 sono oltre 22.666.890 euro).

I finanziamenti ministeriali 2023 al Terzo Settore

Il bando, adottato con decreto 190/2023 del 21 settembre, prevede che le iniziative e i progetti presentati dagli Enti del Terzo Settore includano lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni, per una durata minima di 12 mesi e una massima di 18 mesi.

Per quanto riguarda la quota di finanziamento ministeriale, l’avviso stabilisce che non potrà superare l’80% del costo totale del progetto approvato se presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato, oppure il 50% del costo complessivo se l’iniziativa viene presentata e realizzata da fondazioni del Terzo Settore.

Come fare domanda

L’Avviso Avviso 2/2023 disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

Tutta la documentazione richiesta deve essere caricata sulla piattaforma dedicata, che sarà accessibile con SPID a partire dal 16 ottobre 2023.Online anche tutta la modulistica necessaria.

Per il completamento della procedura, in ogni caso, è anche necessario essere in possesso di una casella PEC.