Agenzia Entrate: tutte le detrazioni e i bonus fiscali per famiglie e imprese

L'Agenzia delle Entrate analizza tax expenditure (detrazioni fiscali) e bonus (crediti d’imposta) per famiglie e imprese in vista della Riforma Fiscale.

In vista dell’imminente Riforma Fiscale con cui il Governo Meloni intende riscrivere anche i due capitoli tax expenditure (detrazioni fiscali) e bonus (crediti d’imposta) a disposizione delle famiglie e applicati in dichiarazioni dei redditi, il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Ruffini ha fatto il punto sull’attuale panoramica di aiuti concessi in ottica di incentivazione e alleggerimento del carico fiscale, riportandoli in l’audizione al Senato presso la 6° commissione Finanze e Tesoro.

Sconti e bonus: proliferare di casi particolari

Sulle cosiddette tax expenditures l’effetto Covid ha prodotto un moltiplicarsi di detrazioni specifiche che hanno appesantito il quadro generale delle agevolazioni. Risultano infatti essere 626 le detrazioni fiscali concesse nel 2022:

112 per “competitività e sviluppo delle imprese”

102 per “diritti sociali, politiche sociali e famiglia”

90 per “politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”

55 per “politiche per il lavoro”

55 per “casa e assetto urbanistico”.

Da qui la necessità di una razionalizzazione delle spese fiscali. Secondo Ruffini, quindi, la prossima legge delega per la riforma fiscale, rappresenta in questo senso un’occasione per la semplificazione dei comparti impositivi e la ridefinizione delle spese fiscali, nel rispetto dei principi di progressività ed equità orizzontale.

non solo per recuperare risorse da destinare ad altri obiettivi (come la riduzione del carico fiscale per le persone fisiche), ma anche per correggere in modo strutturale le anomalie del sistema tributario come l’erosione della base imponibile).

Detrazioni e tax credit: la guida completa

Ruffini ha fornito poi una panoramica dei principali crediti d’imposta in dichiarazione dei redditi, articolati in categorie per settore di riferimento o tipologia di attività. Un caso a parte è quello dei bonus edilizi (Superbonus, Bonus ristrutturazioni, Bonus facciate, Ecobonus e Sismabonus) e della cessione dei crediti fiscali, nel tempo regolamentati in maniera sempre più stringente dal legislatore e con forme di controllo anche preventivo.

Elenco Bonus per le imprese

Vediamo di seguito una sintesi dei crediti d’imposta per le imprese, mentre in allegato al testo dell’audizione sono elencati 135 bonus fruibili in dichiarazione dei redditi anche dalle famiglie.

Crediti per investimenti in beni strumentali e ricerca credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex Super e Iperammortamento), credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, credito d’imposta formazione 4.0 (c.d. Bonus formazione), credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, is bonus ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, credito d’imposta per ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini, credito d’imposta per gli impianti di compostaggio, credito d’imposta per investimenti pubblicitari bonus investimenti nelle ZES (zone economiche speciali), bonus relativo alle zone logistiche semplificate (ZLS).

Crediti d’imposta in materia di energia Vi rientrano tutti i bonus bollette, nelle diverse edizioni

Crediti d’imposta per la patrimonializzazione delle imprese credito d’imposta per i conferimenti societari, credito d’imposta per le società che aumentano il capitale, credito d’imposta per capitale investito proprio (Super ACE), credito d’imposta per le rimanenze di magazzino, credito d’imposta per le piccole e medie imprese ammesse alla quotazione.

Crediti d’imposta per il sostegno alla cultura crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo Tax credit music crediti d’imposta nel settore della carta stampata credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici online Art-bonus

Crediti d’imposta in materia di pagamenti tracciabili credito d’imposta sulle commissioni POS credito d’imposta per strumenti di pagamento elettronico credito d’imposta per adeguamento dei registratori telematici credito d’imposta per e-commerce nel settore agricolo



Tutti i dettagli nel testo dell’audizione del direttore Ruffini sugli strumenti di incentivazione fiscale attualmente in essere. In Allegato (da pagina 34 in poi), l’elenco completo di tutti i crediti in dichiarazione dei redditi.