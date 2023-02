Superbonus: Garanzia SupportItalia di SACE per imprese edili

Da oggi Garanzia SupportItalia di SACE si estende alle imprese edili italiane che operano con il Superbonus e gli altri crediti edilizi: come funziona.

SACE estende da oggi la rosa dei propri strumenti per la liquidità delle imprese italiane con una nuova soluzione per quelle del settore edile che operano nell’ambito del Superbonus o altri bonus edilizi.

Le aziende con i codici ATECO 41 e 43 potranno accedere alla Garanzia SupportItalia di SACE sui finanziamenti erogati (sotto qualsiasi forma) da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Le imprese che realizzano o hanno realizzato rientranti nella normativa agevolativa del Superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e legge 17 luglio 2020, n.77) possono valorizzare i crediti fiscali maturati prima del 25 novembre 2022, che tra l’altro concorrono a determinare il merito creditizio attribuito dalle stesse banche che hanno concesso loro il finanziamento.

Le linee di credito garantite da SACE, potranno essere utilizzate per finanziare i costi per nuovi investimenti, capitale circolante, costi del personale, canoni di locazione o affitto di ramo di azienda, in linea con quanto previsto dal norma del Decreto Aiuti.

SACE offre supporto alle aziende nell’ambito del programma di intervento straordinario “Supportitalia”