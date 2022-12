Fondo PMI: garanzie senza rating per pagare le bollette

Al via la possibilità per imprese e professionisti di far fronte al caro bollette richiedendo al Fondo di Garanzia PMI delle coperture a titolo gratuito e fino all’80% per finanziamenti volti al pagamento delle bollette, senza requisiti di rating.

A rendere operativa la misura è la circolare n. 13 del 30 novembre 2022 del Mediocredito Centrale.

Garanzia 80% per credito bollette

A prevedere la copertura dell’80% per i finanziamenti richiesti da professionisti e aziende per far fronte al pagamento dei consumi energetici è stato il Decreto Aiuti Ter (Dl 144/2022 art. 3, comma 3) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.

La garanzia gratuita può essere richiesta per il pagamento delle bollette per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, indipendentemente dalla fascia di appartenenza stabilita attraverso l’applicazione del modello di rating di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni operative del Fondo.

Viene così innalzata, dal 60% all’80%, per questa specifica tipologia di finanziamenti, la percentuale di intervento a favore delle imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo.

Garanzia gratuita senza rating

La garanzia viene concessa a titolo gratuito qualora il tasso applicato alla quota garantita del finanziamento concesso dalle banche o dagli altri intermediari non superi il tetto massimo stabilito in misura pari al rendimento dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso.

Tale tasso dovrà essere però limitato al recupero dei costi.

Per ottenere la gratuità della garanzia è necessario che i soggetti finanziatori indichino nella richiesta di ammissione le condizioni economiche di maggior favore applicate a fronte dell’intervento del Fondo rispetto a quelle che sarebbero applicate senza garanzia.