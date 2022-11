PNRR, fonte per lo sviluppo imprenditoriale in Italia

Crescere e innovarsi con la consulenza di CM advisor, la cui mission è fornire valore e risultati lavorando al fianco delle aziende.

Valorizzare le imprese italiane attraverso il processo di digitalizzazione passando per i fondi destinati al nostro Paese dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’esortazione è destinata ad assumere una connotazione imperativa, consentendo a tante aziende di recuperare il terreno perso e avviare un’innovativa fase di crescita, cogliendo le opportunità concesse dal digitale e correggendo squilibri sociali, produttivi ed ambientali più evidenti in Italia rispetto al resto d’Europa.

Tra le cause del gap italiano sul fronte produttività c’è spesso anche l’incapacità di cogliere le occasioni legate alla rivoluzione digitale. Tale ritardo è dovuto sia alla mancanza di infrastrutture adeguate, sia alla struttura del tessuto produttivo stesso, caratterizzato da una prevalenza di piccole e medie imprese, meno pronte ad adottare nuove tecnologie e muoversi verso produzioni a più alto valore aggiunto.

“Oggi grazie ai fondi PNRR e Next generation EU ci sono ottime opportunità per l’innovazione, la ricerca, il digital e l’internazionalizzazione per le quali stiamo riscontrando una forte necessità soprattutto per le PMI. Tali fondi devono rappresentare una leva di crescita anche e soprattutto sui mercati esteri – spiega Rosario Corrado Mancino, CEO della CM advisor. Questo processo di crescita, oggi più che mai, è facilitato dalla comunicazione digital, avvicinando le aziende ai player B2B. Un’accurata strategia di digital marketing consente di raggiungere interessanti obiettivi in poco tempo”.

In questo contesto, CM advisor si prefissa come mission quella di fornire valore e risultati lavorando al fianco delle aziende, con l’obiettivo di svilupparne il potenziale attraverso strumenti digitali in un paese come l’Italia, in cui il digital divide limita notevolmente lo sviluppo delle proprie realtà imprenditoriali.

CM advisor si configura come consulente attivo, propositivo e non mero esecutore di un volere che molte volte risulta essere fine a se stesso. CM advisor mette al centro la fase di progettazione come presupposto fondamentale per dare valore alle realizzazioni. Un team eterogeneo con oltre 15 anni di esperienza e il lavoro di squadra permettono l’indipendenza del team stessa e una profonda condivisione della cultura digitale per il raggiungimento di ogni obiettivo, sia in termini di sviluppo che del rapporto agenzia – clienti.

CM Advisor è partner di SACE Simest e Promos Italia, membro ICC (Camera di commercio internazionale), Confindustria SA, AICE (Associazione Italiana commercio estero), IWA (International Internet Association), Itkam (Camera di Commercio italiana in Germania), IAA (International Advertising Association), Club del marketing e della comunicazione e altri player.

La società di consulenza e comunicazione, inoltre, ha maturato esperienza in materia di finanziamenti a fondo perduto concessi dai bandi emessi dal ministero dell’Economia, dello Sviluppo Economico, dell’Agricoltura, del Turismo, degli Affari Esteri, nonché tramite avvisi e strumenti Invitalia, Cassa Depositi e Prestiti, SACE Simest, Regioni e Camere di Commercio, oltre alle opportunità offerte da Fondi d’investimento e investitori italiani e internazionali.

