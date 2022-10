Incentivi moto green: prenotazioni dal 19 ottobre, sconti dal 30%

Ai nastri di partenza il nuovo bonus all’80% per installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche: contributo fino a 8mila euro.

Automotive: in Gazzetta i nuovi eco-incentivi per colonnine e auto green

In Gazzetta Ufficiale i nuovi eco-incentivi al 50% per acquisto e noleggio di auto ecologiche e all’80% per colonnine di ricarica di veicoli elettrici.