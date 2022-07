Il supporto di SIMEST alle imprese colpite dalla crisi in Ucraina

Sostegno alle imprese italiane esportatrici o con approvvigionamenti da Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia: le iniziative SIMEST per PMI e MidCap.

Il difficile contesto geopolitico dominato dal conflitto in Ucraina sta producendo inevitabili conseguenze su quella porzione del sistema imprenditoriale italiano, storicamente legato all’area, sia in termini di esportazioni sia in termini di approvvigionamenti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, utilizzati nel ciclo produttivo.

Per permettere alle imprese, già provate dall’emergenza pandemica, di affrontare questa nuova difficoltà, SIMEST ha strutturato un intervento a sostegno delle realtà maggiormente esposte nei confronti dei Paesi coinvolti (Russia, Ucraina e Bielorussia).

Le imprese operanti in questi paesi a vario titolo avranno la possibilità di accedere a due tipologie di finanziamenti agevolati, con un rimborso a tasso zero e una quota a fondo perduto fino al 40%, in regime di Temporary Crisis Framework. A disposizione, ci sono fino a 1,5 milioni di euro per venire in soccorso delle realtà più colpite.

Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia

Questo prodotto, attivo a partire dal 12 luglio al 31 ottobre, si rivolge alle PMI e alle MidCap che hanno realizzato, negli ultimi tre anni, esportazioni complessive verso Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia pari almeno al 20% del fatturato, subendo, a causa del conflitto, una flessione dei ricavi.

Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia

Attivo a decorrere dalla seconda metà di settembre, questo finanziamento sarà invece indirizzato alle PMI e alle MidCap italiane che negli ultimi tre anni hanno realizzato almeno il 10% del fatturato all’estero e i cui approvvigionamenti – nel triennio antecedente il conflitto – provenivano per almeno il 5% da Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia. Un supporto a favore di quelle realtà che sono penalizzate da rincari o difficoltà ad approvvigionarsi dalle geografie interessate dal conflitto in atto.

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito www.simest.it.