Online il portale incentivi.gov.it: tutti i bandi e i finanziamenti in un click

Dal 2 giugno è online il nuovo portale dedicato agli incentivi pubblici per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni.

Dal 2 giugno è online il portale incentivi.gov.it, nella sua nuova veste, il motore di ricerca dei contributi statali e dei finanziamenti pubblici per le imprese, finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal PNRR.

Il portale permette di far conoscere a PMI e Startup, autonomi e professionisti, aspiranti imprenditori giovani e donne, tutti gli incentivi , per favorire la nascita e la crescita delle iniziative imprenditoriali e professionali. Come ha spiegato il Ministro Giorgetti:

una bussola per orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del tessuto produttivo del Paese.

Una dettagliata classificazione delle misure permette di scegliere l’incentivo di proprio interesse ed approfondirne i passaggi per l’accesso diretto, seguendo uno dei percorsi guidati:

per profilo (aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti, cittadini); per parola chiave; per categorie di interesse (startup, innovazione, digitalizzazione); per filtro di esplorazione del catalogo.

Ogni incentivo è corredato da scheda sintetica con informazioni di dettaglio (sintesi della misura, a chi si rivolge, cosa prevede, data di chiusura e apertura del bando, tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, specifiche tecniche e costi ammessi, ambito territoriale, istruzioni per la modulistica e riferimenti per la compilazione della domanda).

il portale consente di trovare tutte le misure del MiSE correlandosi al sito del Ministero. In una seconda fase sarà aperto anche alle misure e sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o enti territoriali.

È prevista anche un’area riservata alle Pubbliche Amministrazioni, con report e dati utili alla programmazione.