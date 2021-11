Operativo il Fondo MiSE per le PMI creative

Dal 23 al 30 novembre è aperto lo sportello telematico per richiedere i contributi a fondo perduto riservati agli operatori del settore fieristico.

Domande di Super ACE al 15% per la patrimonializzazione d’impresa: fino al 30 novembre 2022 è possibile inviare la comunicazione per il credito d’imposta.

Società benefit: nuovo credito d’imposta al 50%

Credito d’imposta al 50% per la nascita e lo sviluppo delle società benefit, incentivi fino a 10mila euro: decreto MiSE in via di pubblicazione.