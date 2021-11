Manovra 2022: rinnovo incentivi e nuove misure per le imprese

In Manovra 2022 in rinnovo di Nuova Sabatini, Contratti di Sviluppo e Fondo di Garanzia ma anche nuovi incentivi anti-crisi e per la transizione green.

Nel testo della Legge di Bilancio 2022, il Governo ha inserito il rinnovo degli incentivi e la definizione di nuove misure per la crescita e il sostegno alle imprese, per incrementarne la competitività anche attraverso investimenti innovativi per la transizione digitale e green. Tra le novità, ad esempio, nella Manovra 2022 ci sono nuove formule di assunzioni agevolate. In particolare, un esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, che provengono da imprese in crisi.

Incentivi 2022 per investimenti d'impresa 29 Ottobre 2021 Ci sono poi le misure per incentivare gli investimenti produttivi e per lo sviluppo competitivo, anche all’estero. Ad esempio, è previsto un incremento delle risorse a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e la proroga dei crediti d’imposta 4.0 in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica.

Inoltre, sono state rifinanziate:

la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026,

con 450 milioni per il 2022 il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

Sono stati poi istituiti presso il MiSE, due Fondi dedicati alla transizione industriale e ai lavoratori delle PMI in crisi:

Il Fondo per la transizione industriale , con 150 milioni di euro per il 2022, incentiva l’adeguamento del sistema produttivo alle direttive UE su cambiamenti climatici, attraverso agevolazioni per investimenti in efficientamento energetico, riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e riciclate, riutilizzo della CO2.

Per Alitalia è stata prorogata fino al 2023 la cassa integrazione per i lavoratori, mentre è stato esteso al 2022 il rimborso dei biglietti che i passeggeri. Rinviato infine al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore della Sugar e della Plastic Tax.