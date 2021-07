Riapertura Nuova Sabatini: calendario per imprese e banche

Le imprese possono presentare domanda di Nuova Sabatini, le banche inviare le prenotazioni al MiSE, regole particolari per i contributi di giugno.

Dopo che il Decreto Lavoro (articolo 5, comma 2, del decreto legge 99/2021) ha rifinanziato con 425 milioni di euro per il 2021 la Nuova Sabatini, è stato riaperto lo sportello per la presentazione delle domande da parte delle imprese e sono state sbloccate le richieste di prenotazione delle banche già presentate entro lo scorso 2 giugno, che erano rimaste sospese per mancanza di risorse (non sono invece valide le eventuali domande che le PMI hanno presentato alle banche nel mese di giugno), con erogazione in un’unica soluzione. Le indicazioni sono contenute nel decreto direttoriale del 2 luglio 2021 e sul portale del Ministero dello Sviluppo Economico dedicato alla Nuova Sabatini, la misura che finanzia l’acquisto di nuovi macchinari da parte delle PMI.

Nuove domande, calendario ed erogazioni

Nuova Sabatini 2021: online modulo di domanda 22 Febbraio 2021 Con la riapertura dello sportello, è nuovamente possibile presentare domanda di accesso ai contributi. Direttamente alla banca o all’intermediario a cui si chiede il finanziamento agevolato (con il contributo del MiSE che copre gli interessi). Gli istituti di credito trasmetteranno al Ministero la richiesta di prenotazione a partire dal mese di agosto.

Le banche possono prenotare i contributi per le domande trasmesse dalle imprese entro il 2 giugno e non ancora incluse in una richiesta di prenotazione; per i contributi prenotati a giugno ma poi sospese, invece, restano validi gli invii già effettuati, sulla base dei quali verrà disposto l’accoglimento delle richieste.

Le domande presentate nel periodo di sospensione (dal 2 giugno all'1 luglio 2021) sono considerate irricevibili. e dunque vanno ripresentate.

Per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche nel 2021 si applica l’erogazione del contributo in un’unica soluzione (in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 95, della legge 178/2020). Tutte le indicazioni applicative sono riportate nella circolare direttoriale 434 del 10 febbraio 2021.

Regole dopo riapertura sportello

Domanda da parte delle imprese alle banche : si può di nuovo presentare dallo scorso 2 luglio; per quelle inviate dal 2 giugno al primo luglio bisogna presentare una nuova domanda.

: si può di nuovo presentare dallo scorso 2 luglio; per quelle inviate dal 2 giugno al primo luglio bisogna presentare una nuova domanda. Prenotazione da parte delle banche: ripartono a partire da agosto; nella stessa prenotazione si possono includere anche le domande presentate dalle imprese prima del 2 giugno (data di chiusura dello sportello) e non incluse in una richiesta di prenotazione risorse già inviata al MiSE; le prenotazioni già inviate e regolarmente arrivate entro il 2 giugno saranno automaticamente lavorate, e quelle arrivate prima del 7 giugno saranno accolte in via prioritaria.