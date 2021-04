Partiti i contributi a fondo perduto del DL Sostegni

In pagamento dall'8 aprile i ristori del Decreto Sostegni alle Partite IVA: la classifica delle Regioni per domande pervenute e importo del bonus erogato.

Contributo DL Sostegni: come verificare l'esito domanda 7 Aprile 2021 Partiti gli ordini di pagamento delle prime domande per il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni e riservato alle Partite IVA in difficoltà per la crisi Covid. Nella prima settimana dall’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle Entrate per inoltrare l’istanza, sono pervenute circa un milione di domande, in relazione alle quali sono stati conclusi i versamenti su IBAN o le disponibilità come credito d’imposta per un valore pari a circa due miliardi di euro a fronte di 600mila domande elaborate. L’opzione di credito d’imposta è stata esercitata da 10mila contribuenti, il resto sono ristori diretti accreditati su conto corrente.

Operatori economici per regione

Sul totale dei richiedenti, la maggior parte (quasi 100mila) svolgono attività in Lombardia, seguono Campania, Lazio, Puglia e Toscana. In tabella (aggiornata all’8 aprile) il dettaglio di tutte le regioni.

Regione Domande Bonus pagato Abruzzo 15.395 (2,5%) 40.025.340 Basilicata 4.656 (0,8%) 12.432.180 Calabria 20.987 (3,5%) 44.920.724 Campania 70.534 (11,7%) 210.559.061 Emilia-Romagna 38.556 (6,4%) 126.418.222 Friuli-Venezia Giulia 8.840 (1,5%) 27.200.238 Lazio 68.697 (11,4%) 239.635.032 Liguria 14.164 (2,3%) 38.750.115 Lombardia 99.048 (16,4%) 357.328.754 Marche 15.602 (2,6%) 47.257.010 Molise 3.189 (0,5%) 7.359.089 Piemonte 39.411 (6,5%) 111.767.719 Puglia 45.926 (7,6%) 115.788.704 Sardegna 17.657 (2,9%) 48.397.009 Sicilia 41.763 (6,9%) 106.370.218 Toscana 42.141 (7,0%) 154.460.219 Trentino-Alto Adige 7.907 (1,3%) 31.388.040 Umbria 7.934 (1,3%) 23.134.611 Valle D’Aosta 1.497 (0,2%) 4.012.081 Veneto 40.620 (6,7%) 160.757.736 Non disponibile 10 (0%) 30.694 Totale 604.534 1.907.992.796