Voucher TEM digitali nelle MPMI: domande dal 9 marzo

Si apre il 9 marzo il bando internazionalizzazione micro e piccole imprese: 20mila euro per inserimento in azienda di Temporary Export Manager (TEM).

Dal 9 marzo le piccole imprese manifatturiere possono accedere al bando Voucher TEM digitali, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e gestito da Invitalia. Il programma eroga contributi economici per inserire in azienda un temporary export manager (TEM o società di TEM, tra quelli iscritti nell’apposito elenco del Ministero) con competenze digitali, per guidare l’impresa verso un processo di internazionalizzazione.

Il voucher ammonta a 20mila euro, che diventano 30mila se si raggiungono gli obiettivi previsti in termini di aumento annuo di fatturato legato all’export (15% nell’esercizio 2022) e della quota delle esportazioni sul fatturato totale (6% del volume d’affari). Il voucher sale a 40mila euro per le reti che siglano contratti da almeno 60mila euro (netti).

Il voucher è riservato alle imprese del Manifatturiero (codice Ateco C) con meno di 50 addetti (sono ammesse anche le reti tra micro e piccole imprese) per stipulare contratti di consulenza per l’internazionalizzazione (da un anno minimo, che diventano due per le reti) con un TEM accreditato.

La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso: analisi e ricerche sui mercati esteri; individuazione e acquisizione di nuovi clienti; assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione; incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce; integrazione dei canali di marketing online; gestione evoluta dei flussi logistici.

Il decreto del Ministro degli Esteri del 18 agosto 2020 ha istituito l’elenco dei TEM con competenze digitali, abilitati ad erogare i servizi agevolati. Possono iscriversi professionisti e società con competenze in processi di sviluppo d’impresa e di digital transformation finalizzato all’export, ed esperienza di affiancamento in percorsi di internazionalizzazione.

Per la domanda di voucher da parte delle imprese sono previste due fasi: dalle 10.00 del 9 marzo alle ore 17.00 del 22 marzo 2021 si compila il form, si firma digitalmente e si carica sul sistema, ricevendo un identificativo e un codice di ricevuta; dal 25 marzo al 15 aprile (10.00 – 17.00, festivi e prefestivi esclusi) si inoltra l’istanza, con procedura a sportello in ordine cronologico per l’ammissione ai contributi. La domanda si presenta online tramite procedura informatica segnalata da Invitalia.