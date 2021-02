Banca Ifis: digital lending a misura di PMI

Nuova piattaforma digitale lanciata da Banca Ifis facilita la richiesta di credito a medio e lungo termine da parte delle PMI.

Banca Ifis attiva il nuovo servizio di digital lending pensato per supportare le PMI nella richiesta di credito. La nuova piattaforma, lanciata nell’ambito del programma di evoluzione digitale Ifis4business, è un servizio agile e full digital che si estende a tutti i passaggi di istruttoria, valutazione ed erogazione del finanziamento. Le imprese potranno richiedere e ottenere da remoto, in modalità semplificata e completamente digitale, un mutuo garantito dal Fondo di Garanzia MCC: questo si rivolge soprattutto alle Piccole e Medie Imprese che ricercano finanziamenti a medio-lungo termine per supportare i propri programmi d’investimento o far fronte alle necessità di liquidità per acquisto scorte, pagamento fornitori e spese del personale, oltre che per altre esigenze di consolidamento delle passività.

L’obiettivo di Banca Ifis è quello di digitalizzare tutti i processi di gestione e creare un market place ad hoc per le PMI. Come spiega Raffaele Zingone, responsabile Direzione Centrale Affari di Banca Ifis:

per erogare finanziamenti online in maniera efficace c’è bisogno di ridisegnare profondamente tutti i processi e creare un ambiente a misura del cliente, semplice e immediato.

Investiamo da sempre nella tecnologia perché riteniamo sia un elemento abilitante per trasmettere fiducia a chi chiede credito e uno strumento per essere vicini al cliente. Questo approccio che mette al centro di tutte le nostre azioni l’imprenditore vale per ogni canale, fisico e digitale. A prescindere dall’ambiente in cui siamo, dobbiamo fargli vivere la miglior esperienza possibile.