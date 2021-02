PMI: sostegno ai progetti di Industria 4.0

Aumenta il bonus investimenti 4.0, ammesse anche tecnologie per lo smart working, proroga al 2022: novità retroattive dal 16 novembre.

Bando Digital Transformation PMI, finanziamenti per investimenti 4.0, domande dal 15 dicembre: criteri, modulistica, istruzioni.

Tra industria e innovazione: un ponte tra Italia e Israele

Come la ricerca della simmetria nell’asse Italia-Israele può valorizzare il know how delle PMI italiane trasferendolo sui mercati internazionali: intervista a Roberta Anati, CEO dell’Osservatorio Tecnologico a Tel Aviv.