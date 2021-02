Turismo Lazio: startup e spinoff a raccolta di scritto il

La call “Grand Innovation Tour” per valorizzare progetti innovativi, sostenibili e digitali per promuovere il turismo in Lazio.

La Regione Lazio promuove una startup competition per rilanciare il settore turistico culturale. La call "Grand Innovation Tour" si propone di valorizzare soluzioni in grado di affrontare il futuro nel settore del turismo, sostenendo la promozione delle comunità locali e dei borghi nel Lazio, secondo un approccio innovativo, sostenibile e digitale. => Lazio: incentivi per la promozione del turismo Organizzata da Lazio Innova attraverso il programma SIZE (Social Innovation Zagarolo Enterpreneurship) dello Spazio Attivo LOIC Zagarolo, l'iniziativa è collegata al progetto europeo CAST e mette in palio servizi specialistici per lo sviluppo delle idee progettuali del valore di 12mila euro. "Grand Innovation Tour" si rivolge alle startup (anche non iscritte alla sezione speciale Registro startup innovative), agli spinoff di dipartimenti e istituti di università e centri di ricerca e a ai team informali composti da almeno tre persone in possesso almeno di un diploma di maturità. Saranno selezionati i tre migliori progetti che riceveranno 3 premi in servizi specialistici, tra cui project management, digital marketing, business and innovation development. Per partecipare è necessario inviare la propria adesione entro il 12 marzo 2021, compilando la form online.