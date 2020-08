Open Banking Alliance: finanziamenti online alle PMI

Art-ER lancia un nuovo progetto per potenziare le competenze dei dottorandi in materia di open innovation e management dell’innovazione.

Toscana Turismo: contributi a MPMI e professionisti I dettagli del bando della Regione Toscana che prevede la concessione di contributi alle imprese e ai professionisti attivi nella filiera del turismo.

Accesso al Credito Cessione Ecobonus: le offerte delle banche Dalle banche, servizi e finanziamenti per la cessione del credito e il recupero sconto in fattura Ecobonus 110%: offerte per privati, condomini, imprese.

Lombardia Innovazione: consultazione pubblica in Lombardia Al via la consultazione pubblica per definire la strategia di specializzazione intelligente mirata a promuovere l’innovazione in Lombardia.

Lazio Maker Faire Rome: innovatori a rapporto A dicembre l’edizione 2020 di Maker Faire Rome – The European Edition in versione ibrida: al via la call per innovatori.