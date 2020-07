Finanziamenti istantanei a sostegno delle PMI

Credito immediato alle PMI idonee con valutazione automatica del credito: la fintech October attiva Instant Lending per le imprese italiane nel post Covid.

October, piattaforma di finanziamento digitale alle imprese, lancia una nuova soluzione di “Instant Lending” che consente una valutazione automatica delle richieste di finanziamento, per importi che variano tra 30 e 250 mila euro con copertura da parte della garanzia statale.

L’iniziativa si propone di far fronte al crescente bisogno di credito delle imprese anche in seguito all’emergenza Covid-19, attivando finanziamenti istantanei e proposte di prestito immediate e riducendo ulteriormente i tempi del processo di finanziamento standard della realtà fintech.

L’Instant Lending di October utilizza tecniche di machine learning per valutare il rischio di default, basato sull’analisi pregressa delle richieste di finanziamento pervenute alla piattaforma dal 2015 a oggi. I test effettuati dimostrano come l’algoritmo fornisca risultati molto precisi, consentendo alla piattaforma di prevedere in modo accurato il rischio di insolvenza di un’azienda e limitando notevolmente le tempistiche necessarie per l’approvazione del finanziamento.

October fornisce una risposta alla crescente richiesta di credito in modo istantaneo, attraverso una completa automazione del processo di analisi delle domande. La soluzione è attualmente operativa in Francia e in Italia.

Sergio Zocchi, amministratore delegato di October Italia, afferma:

Nel contesto attuale, grazie alla nuova soluzione di Instant Lending e alle garanzie governative che tutelano i nostri prestatori, le PMI idonee possono accedere al credito in modo immediato. Per la ripresa economica, è fondamentale che gli imprenditori siano messi nelle condizioni di finanziarsi velocemente focalizzando tempo ed energie sul core business.