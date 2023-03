Beneficienza e grandi marche: a Milano apre lo Spazio della Solidarietà della Fondazione Exodus di Don Mazzi

Apre a Milano lo Spazio della Solidarietà: dal 30 marzo al 2 aprile la raccolta fondi per Exodus di Don Mazzi al Moscova District Market

Il Mercato della Solidarietà, l’evento solidale organizzato ogni anno a Milano dalla Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi, è uno degli appuntamenti fissi nel periodo natalizio milanese, l’occasione ideale per fare acquisti e, allo stesso tempo, aiutare il progetto portato avanti da diversi decenni da Don Mazzi.

Visto il grande successo delle ultime 22 edizioni, questo evento promosso da quella che è una vera e propria istituzione nelle attività per il recupero di tossicodipendenti raddoppia nel 2023 con un nuovo appuntamento per celebrare la primavera: lo Spazio della Solidarietà di Primavera aprirà i battenti il 30 marzo 2023 presso l’esclusiva location del Moscova District Market di via Alessandro Volta 7/A a Milano.

Per quattro giorni, fino al 2 aprile 2023, ci si potrà recare al Moscova District Market, dalle 12.00 alle 20.00, per fare shopping solidale scegliendo tra le tante proposte di Grandi Firme della “collezione Primavera-Estate di Exodus”. Cosa ci sarà? Accessori e capi di abbigliamento, calzature e prodotti beauty e di profumeria, tutti donati dalle tante Aziende Amiche che, credendo ancora nel valore della solidarietà, hanno permesso alla Fondazione Exodus Onlus di Don Antonio Mazzi di raggiungere tanti importanti obiettivi in diversi decenni di attività.

L’ingresso allo Spazio della Solidarietà di Primavera sarà libero e nel corso dei quattro giorni di evento è prevista la partecipazioni di molti ospiti, a cominciare dallo stesso Don Antonio Mazzi che il 30 marzo 2023 alle 18.00 presenterà il suo ultimo libro, “Se grandina a primavera. Amare e educare gli adolescenti (e noi stessi) in un tempo di crisi“, in libreria da pochi giorni con tanti preziosi insegnamenti e concrete regole di vita per percorrere un viaggio completo attorno al mondo giovanile.