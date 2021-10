Intelligenza Artificiale per il posizionamento del sito web

Strumenti SEO per il posizionamento del sito sui motori di ricerca e la misurazione delle performance: la new entry AIDA basata sul machine leaerning.

Un sistema di machine leaerning per il posizionamento dei siti web sui motori di ricerca per portare traffico sul sito e aumentare le lead: si chiama AIDA, è sviluppato dall’italiana Wellnet, utilizza l’Intelligenza Artificiale per selezionare i fattori chiave per la SEO e fornisce dati rilevanti per implementare strategie di ottimizzazione per incrementare le performance del sito aziendale.

AIDA interroga i motori di ricerca utilizzando migliaia di keyword e classifica le risposte sulla base di specifici obiettivi del sito e del suo settore di attività. Le informazioni vengono arricchite con ulteriori parametri, ottenuti analizzando 700 variabili, e per ciascun parametro vengono individuati i valori di soglia utili per stimare l’impatto delle azioni SEO. I dati forniti promettono un’accuratezza statistica dell’85% e selezionano i fattori determinati per il posizionamento, indicando come sfruttarli al meglio per ottimizzare il sito.

Intelligenza Artificiale al centro della digital transformation 27 Settembre 2021 «Abbiamo fatto grossi investimenti in R&D per sviluppare questo sistema di intelligenza artificiale che contribuisce ad innovare il modo di fare SEO – commenta Daniele Marconetto, CEO di Wellnet –. Se prima lo specialista SEO impiegava ore ad analizzare e trovare nuove keyword, studiare il posizionamento, la concorrenza e la geolocalizzazione, adesso può concentrarsi sulle modifiche da apportare basandosi su dati scientifici, analisi predittive e relative attività prioritarie, presentati in una dashboard pratica e funzionale».