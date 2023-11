Giochi online: Riforma Fiscale contro concessioni illegali e ludopatia

Riforma fiscale: in arrivo la stretta contro il gioco online e la ludopatia, per regolamentare il settore eliminando anche le attività illegali.

In Consiglio dei Ministri sono in arrivo nuovi decreti attuativi della Delega fiscale, uno dei quali relativo alla riforma del settore Gioco.

Le nuove regole focalizzano l’attenzione sul contrasto alla ludopatia e al gioco illegale, puntando anche a stabilire una regolamentazione stabile del settore. In tema di ludopatia, la riforma si propone di garantire maggiori tutele e protezione per chi gioca, attraverso una limitazione di tempo e di spesa.

Per quanto riguarda i concessionari, invece, si pensa all’obbligo di investimento di una quota di ricavi per finanziare campagne di comunicazione sul gioco responsabile.

Per contrastare il gioco illegale, inoltre, saranno introdotte misure per escludere i soggetti privi di una concessione dall’offerta online, imponendo anche un limite di 5 licenze per singolo concessionario e aumentando il costo della concessione da 300mila a 7 milioni di euro.

Potrebbe anche nascere, infine, una Consulta permanente dei giochi pubblici chiamata a monitorare tutte le attività legate al gioco.