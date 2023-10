Tourism Digital Hub: nuovi servizi per la filiera

DDL locazioni brevi turistiche: obbligo di codice identificativo nazionale (CIN) per gli immobili, a pena rimozione annuncio e sanzioni fino a 8mila euro.

Bonus Internet veloce 2023 per micro, piccole e medie imprese e persone fisiche titolari di partita IVA: voucher connettività fino a 2500 euro.

Affitti turistici: il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, modifica requisiti minimi e tassazione per privati e host professionisti.

Turismo: gli italiani scelgono la meta sui Social Media

Un recente studio non ha dubbi: gli italiani utilizzano i Social Media per scegliere le destinazioni e pianificare i viaggi. Ecco come le nuove tendenze hanno impatto sulle imprese che si occupano di turismo.