Buoni Pasto Satyspay, dal 1° ottobre e senza commissioni

Satispay lancia il suo Buono Pasto digitale, caricato sul mobile wallet del dipendente: zero commissioni fino a 10 euro e incasso entro 24 ore.

Dal 1° ottobre sarà possibile utilizzare i nuovi i ticket digitali di Satispay per la pausa pranzo e la spesa: le commissioni sono azzerate fino a 10 euro mentre è previsto in tutti i casi l’incasso del buono pasto il giorno successivo.

I Buoni Pasto Satyspay sono esclusivamente digitali, spendibili presso pubblici esercizi, supermercati, pub e pizzerie del proprio network di pagamento.

Sono caricati su un wallet dedicato, attivato nell'app del dipendente e con copertura automatica dell'eventuale importo extra prelevato dal e-wallet personale.

Per il lavoratore che usa pagamenti mobili di Satispay non serve esibire nulla né specificare che “si paga con buoni pasto“. In caso contrario, basta saldare la differenza in contanti o con altri strumenti di moneta elettronica.

Gli esercenti non pagano costi per importi entro i 10 euro, mentre sopra tale soglia si paga una commissione di 20 centesimi.

Un altro punto di forza è dato dai tempi di incasso, quasi immediati: 24 ore a fronte di una media di 120 giorni registrata abitualmente in questo particolare mercato.