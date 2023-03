App Satispay per pagamenti elettronici, trasferimento di denaro, ricariche e altri servizi digitali: come registrarsi, come funziona e quanto costa.

Crescono anche in Italia i pagamenti digitali. È quanto emerge dai dati elaborati dall’ABI, secondo cui nel Belpaese nel primo semestre 2022 sono saliti del 22% dopo l’aumento del 24% nel 2021. Le carte contactless registrano un balzo del 49% e gli smartphone e i bracciali addirittura del 139%.

Tante le app che si trovano oggi sul mercato per pagare online. Tra queste troviamo Satispay.

Cos’è e a cosa serve

Satispay è un app utilizzata per pagare nei negozi convenzionati, scambiare denaro con altri utenti, acquistare servizi, effettuare ricariche telefoniche. Tra i servizi gratuiti disponibili scaricando l'app troviamo nello specifico:

Pagare in negozio

Inviare / ricevere denaro dai propri contatti

Acquistare un Buono Regalo Amazon.it

Ricariche telefoniche

Aggiungere e spostare denaro dai salvadanai digitali

Salvare carte fedeltà

Pagamenti automatici

Donazioni verso associazioni non profit

Deposito su conto corrente

Come funziona l’App

Basta installare l’app, creare un account inserendo i propri dati personali e codice IBAN, caricare il saldo e digitare l’importo e in pochi istanti il pagamento arriverà al destinatario.

Per creare un account, bastano:

un documento d’identità o patente di guida di un paese UE o passaporto

IBAN del conto corrente

codice fiscale

Satispay si alimenta direttamente dal conto corrente privato (o da carta ricaricabile dotata di IBAN) in area SEPA.

Si può decidere il budget, selezionando l’importo minimo di cui si vuole disporre su Satispay ogni settimana. La prima volta che si imposta un Budget, l’importo selezionato viene trasferito dal conto collegato al proprio IBAN all’account Satispay.

Se ad esempio si imposta un budget settimanale di 100 euro, non significa che ogni settimana Satispay preleverà 100 euro dal proprio conto: viene prelevata tale somma solo nel momento in cui si imposterà il Budget per la prima volta. I successivi addebiti saranno disposti unicamente se, dopo le 23.59 di domenica, la propria disponibilità in app sarà inferiore rispetto al Budget impostato.

Come registrarsi a Satispay

Si può scaricare l’App Satispay da App Store, Google Play, AppGallery e Galaxy Store. L’App è disponibile per iPhone, iPad e per smartphone Android.

Satispay funziona con tutti gli operatori telefonici e può essere utilizzato da chiunque sia maggiorenne e titolare di un conto corrente.

Una volta completata la registrazione, si dovrà attendere qualche giorno per effettuare le verifiche necessarie. Il processo di verifica prevede anche un controllo interbancario, che richiede dai 3 ai 5 giorni lavorativi.

In alcuni periodi, a causa dell’elevato numero di registrazioni da processare e in caso di festività nazionali, è possibile che l’attivazione richieda più di 5 giorni lavorativi.

Per sapere se la verifica sta procedendo correttamente, basta controllare l’app e la casella di Posta elettronica, dove il team di Satispay potrebbe scriverti in caso di ulteriore documentazione.

Non appena terminata la verifica dei propri dati personali si riceverà una notifica in app.

Quanto costa il servizio

Satispay non prevede costi di attivazione. Il motivo lo si legge sul sito. “Grazie alla nostra indipendenza dai circuiti tradizionali e all’efficienza del nostro sistema. Eliminando gli intermediari e riducendo notevolmente i costi di gestione dei pagamenti, siamo riusciti a offrire un servizio molto più conveniente dei sistemi di pagamento tradizionali sia per gli utenti privati che per gli esercenti, ai quali viene richiesta esclusivamente una piccola commissione per l’incasso”.