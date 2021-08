Stampanti multifunzione in offerta fino al 54% su Amazon

Basso impatto ambientale e risparmio nei costi caratterizzano le stampanti multifunzione della gamma Epson EcoTank in offerta su Amazon.

Le offerte di settembre di Amazon rappresentano l’occasione perfetta per rinnovare o acquistare i propri dispositivi informatici, approfittando delle offerte e degli sconti riservati ai clienti Amazon Prime. Da oggi e fino al 7 settembre sono in programma una valanga di offerte e promozioni su oltre due milioni di prodotti. Come di consueto nelle promozioni di Amazon non mancano le stampanti multifunzione in offerta: è possibile acquistare diversi modelli della gamma Epson EcoTank, le innovative stampanti senza cartucce che permettono di risparmiare sui costi dell’inchiostro ma anche di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale.

Stampanti Epson EcoTank in offerta: risparmio di tempo e costi

I dispositivi EcoTank, tra le stampanti più vendute di casa Epson, non prevedono l’uso delle classiche cartucce ma adoperano serbatoi ricaricabili con l’inchiostro contenuto nei flaconi forniti in dotazione. I vantaggi che offrono sono numerosi, in grado di andare incontro anche alle esigenze di stampa professionale:

adattabilità a qualsiasi ambiente a casa o in ufficio;

configurazione semplice;

stampa affidabile e di qualità fin dalla prima pagina;

inchiostro incluso equivalente a circa 72 cartucce;

risparmio di costi e di tempo, non dovendo più sostituire le cartucce con una certa frequenza;

livelli di inchiostro chiaramente visibili, in modo da capire facilmente quando è il momento di ricaricare i serbatoi;

basso impatto ambientale.

Stampa da dispositivi mobili

Valore aggiunto delle stampanti multifunzione Epson EcoTank è la possibilità di lanciare la stampa anche dai dispositivi mobili, in modo semplice e veloce: è infatti possibile inviare documenti e foto da stampare sfruttando la connettività Wi-Fi e le applicazioni gratuite utilizzabili da tablet o smartphone.

Le offerte di settembre: stampanti EcoTank in sconto

Epson EcoTank ET-2710 Stampante Multifunzione Inkjet 3-in-1 Compra su Amazon Con EcoTank ET-2710 stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori utilizzando un solo set di inchiostri; le stampanti EcoTank sono dotate di serbatoi ad alta capacità in grado di contenere una quantità di inchiostro equivalente in media a quella di 72 cartucce. Facilità di utilizzo: le soluzioni EcoTank sono più compatte e facili da utilizzare di qualsiasi altra stampante; i serbatoi nella parte anteriore sono progettati per ricaricare senza fuoriuscite di inchiostro, mentre i flaconi sono dotati di un sistema che assicura il corretto riempimento di ciascun serbatoio con il colore corrispondente; anche capire quando ricaricare è davvero semplice: basta guardare il livello residuo degli inchiostri nelle relative finestrelle sul frontale della stampante Stampa ovunque: con EcoTank è possibile stampare anche da smartphone, tablet e laptop; la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct consente di inviare i documenti in stampa da dispositivi smart tramite l'app Epson iPrint.

Stampante multifunzione Epson EcoTank 4-in-1 Et-M3140 Stampante multifunzione Epson EcoTank 4-in-1 riunisce funzioni di stampa, scansione, copia e fax. Compra su Amazon La stampante multifunzione Epson EcoTank 4-in-1 è una soluzione all-in-one che riunisce funzioni di stampa, scansione, copia e fax. Permette di ridurre i costi di stampa grazie al serbatoio di inchiostro ricaricabile. Affidabile, veloce e a basso consumo energetico, include un touch-pad da 6,1 cm e permette di risparmiare fino al 95% sui consumi energetici. L'alimentatore automatico di documenti e il serbatoio di inchiostro offre la possibilità di eseguire copie e scansioni di più pagine automaticamente. Il vassoio da 250 fogli, inoltre, consente di sostituire la carta con meno frequenza, mentre la stampa fronte/retro automatica riduce il consumo di fogli. Stampa fino a 39 pagine al minuto in monocromatico.

Stampante Epson EcoTank ET-2720 Stampante Inkjet 3-in-1 con un innovativo sistema di ricarica dell'inchiostro. Compra su Amazon Stampante Epson EcoTank ET-2720 Inkjet 3-in-1, con display LCD da 3.7 cm. Permette di stampare senza usare le cartucce, grazie ai serbatoi di inchiostro ricaricabili (vengono forniti con un quantitativo di inchiostro equivalente a 88 cartucce). Permette di risparmiare in media il 90% sul costo dell'inchiostro, infatti con un set di inchiostri è possibile stampare fino 4.500 pagine in bianco e nero e fino 7.500 a colori. I comandi di stampa possono essere inviati da cellulare, tablet e laptop, inviando i documenti tramite Wi-Fi e Wi-Fi Direct con l'app Epson iPrint.

Stampante multifunzione Epson EcoTank ET-5800 Stampante multifunzione Epson EcoTank ET-5800 con display touchscreen e funzione PrecisionCore. Compra su Amazon La stampante multifunzione Epson EcoTank ET-5800 stampa, scansiona, copia e invia fax fino al formato A4. Le stampe possono essere realizzate rapidamente grazie alla elevata velocità di stampa e scansione. Sono presenti due vassoi frontali da 250 fogli, un vassoio posteriore da 50 fogli e a uno scanner con alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli. Dotata di display touchscreen da 10,9 cm, ha una velocità di stampa e scansione fino a 25 ipm. Facile da usare, è dotata di serbatoi di inchiostro anteriori semplici da riempire grazie ai flaconi richiudibili e antigoccia. La stampa PrecisionCore con tecnologia senza calore, inoltre, è rinomata per la sua velocità, qualità ed efficienza. Con EcoTankm, inoltre, è semplice stampare da cellulari, tablet e laptop: è possibile inviare documenti da stampare da dispositivi mobile utilizzando l’app Epson iPrint.

