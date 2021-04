Soluzioni Internet per il mondo business: offerte e promozioni Linkem

Per le Partite IVA navigare in Internet a banda ultralarga senza linea fissa è un vantaggio competitivo notevole: soluzioni Linkem in abbonamento e prepagate.

La digitalizzazione ha consentito alle aziende di garantire la continuità del business e proseguire l’attività durante la pandemia causata dal Covid-19, rappresentando una valida leva strategica per la ripartenza. L’esigenza di lavorare in modalità smart working, di comunicare a distanza e di gestire molti processi da remoto ha generato nelle imprese una forte spinta verso la trasformazione digitale, spesso frenata dalla carenza di risorse a disposizione.

Un budget limitato e ridotto proprio a causa della crisi, tuttavia, non deve rappresentare un ostacolo per l’adozione di soluzioni digitali che possono realmente favorire la ripresa del mondo imprenditoriale. Anche le piccole imprese e i professionisti hanno la possibilità di guardare al futuro con ottimismo e consapevolezza, affidandosi alle promozioni e ai servizi messi a disposizione da un provider di telecomunicazioni qualificato.

Andando incontro alle esigenze delle aziende di tutte le dimensioni, PMI e professionisti compresi, Linkem offre servizi Internet a banda ultralarga su tutto il territorio nazionale per navigare in rete senza limiti di traffico e senza linea fissa. Punto di forza dell’offerta è l’attivazione rapida, che avviene entro pochi giorni dalla sottoscrizione del contratto al fine di rispondere in modo tempestivo anche alle necessità più impellenti.

Internet flessibile per Partite IVA

Tutti i possessori di Partita IVA possono scegliere tra un ventaglio di soluzioni sia in abbonamento sia prepagate. Per i professionisti e le attività commerciali fino a 9 dipendenti che preferiscono la flessibilità di un servizio prepagato, senza linea fissa e senza alcun vincolo temporale o contrattuale, Linkem mette a disposizione soluzioni ad hoc per connettere in Wi-Fi e in contemporanea più dispositivi, come smartphone, tablet e PC.

Linkem Office Speciale 20 Anni In Abbonamento

Le Partite IVA e le attività commerciali che preferiscono la comodità di un servizio in abbonamento possono usufruire della promo Linkem Office Buon Compleanno, offerta esclusiva per navigare in Internet senza linea fissa e senza limiti ed effettuare chiamate nazionali illimitate, versando un canone mensile agevolato di 23,90 € per i primi 20 mesi (26,90 € mensili al termine della promo). Linkem mette a disposizione degli utenti tutto il necessario per far comunicare il business:

1 Indirizzo IP Pubblico Statico;

traffico voce illimitato su numeri nazionali fissi e mobili;

100 minuti di chiamate internazionali al mese, senza scatto alla risposta;

possibilità di collegare alla rete Linkem il registratore di cassa ed emettere lo scontrino elettronico;

assistenza professionale dedicata.

L’offerta include l’apparato esterno o interno e l’installazione del servizio. I proprietari di un esercizio commerciale che desiderano mettere a disposizione dei clienti la connessione Wi-Fi, inoltre, possono attivare l’opzione aggiuntiva che permette di acquistare il servizio Linkem Wi-Fi Community a soli 6 € al mese. Terminato il traffico voce incluso per le chiamate internazionali, inoltre, è possibile effettuare una ricarica con pagamento con carta di credito chiamando il numero 080 8888.

Internet Ricaricabile per Partite IVA: per il massimo della flessibilità

Linkem Office Ricaricabile Promo : comprende 1 Indirizzo IP Pubblico Statico, 6 mesi di navigazione, installazione del servizio e apparato Linkem da esterno o da interno. Al termine dei 6 mesi di navigazione inclusi sarà possibile effettuare una nuova ricarica direttamente sull’Area Clienti My Linkem. Il costo di attivazione è di 199 euro ;

: comprende 1 Indirizzo IP Pubblico Statico, 6 mesi di navigazione, installazione del servizio e apparato Linkem da esterno o da interno. Al termine dei 6 mesi di navigazione inclusi sarà possibile effettuare una nuova ricarica direttamente sull’Area Clienti My Linkem. Il costo di attivazione è di ; Linkem Office Ricaricabile 12 mesi: sono compresi 1 Indirizzo IP Pubblico Statico, installazione del servizio e apparato Linkem da esterno o da interno. Al termine dei 12 mesi di navigazione inclusi sarà possibile effettuare una ricarica sull’Area Clienti My Linkem. Il costo di attivazione è di 398 euro.

Informazioni per l’attivazione

